Deux Français en quarts de finale, aucun en demies. Après Ugo Humbert, battu ce jeudi par Karen Khachanov , Jérémy Chardy a aussi été éliminé du tournoi olympique à la suite de sa défaite face à Alexander Zverev (6-4, 6-1). L'Allemand affrontera le grand favori Novak Djokovic pour une place en finale. Le Français, lui, achève sèchement son beau parcours, mais la hiérarchie a été respectée.

Car c'est bien Zverev qui a été le plus fort, ce jeudi. Chardy a eu beau sauver six balles de break dans la deuxième manche, et quatre balles de match, il n'a finalement pas pu résister aux assauts de l'Allemand. Ce dernier avait pris les commandes avec autorité, dès le troisième jeu du premier set, et ne les a plus jamais lâchées, en terminant par une démonstration dans un deuxième set achevé à 6-1.

Tokyo 2020 Medvedev a lutté mais Carreno Busta était plus fort : la balle de match en vidéo IL Y A 2 HEURES

Le Français, notamment tombeur de Karatsev, peut se montrer fier de son parcours, même si s'arrêter si proche de la médaille est forcément frustrant, pour lui comme pour Humbert. Zverev, lui, a maintenant une confrontation au sommet dans le viseur : il jouera Novak Djokovic, dans une rencontre aux airs de finale avant l'heure.

Tokyo 2020 Djokovic expédie Nishikori, Medvedev sorti par Carreño Busta IL Y A 3 HEURES