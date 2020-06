Toni Nadal : "Federer reviendra plus fort"

Dans un entretien accordé au média espagnol Radio Marca, Toni Nadal a réagi mercredi à l'annonce de l'absence de Roger Federer, toujours blessé au genou droit, pour le reste de la saison. Si l'oncle de Rafael Nadal a confié sa tristesse de ne pas revoir le Suisse vite en action, il ne s'inquiète pas pour l'avenir du numéro 4 mondial qu'il ne voit pas prendre sa retraite.

Il l'avait avoué à Eurosport récemment : Toni Nadal est un grand admirateur de Roger Federer et de son jeu. L'oncle (et ex-entraîneur) du plus grand rival du Suisse n'était donc pas heureux d'apprendre que le "Maestro" ne serait pas au rendez-vous de l'hypothétique reprise du circuit à la fin de l'été. Federer a en effet annoncé mercredi qu'il tirait un trait sur 2020 après avoir subi une deuxième arthroscopie du genou droit en quelques semaines. Interrogé sur le sujet par Radio Marca, Toni Nadal n'a pas voulu verser dans le catastrophisme, loin s'en faut, alors que le Bâlois aura bientôt 39 ans.

"Je pensais qu'avec cette interruption de la saison, il aurait le temps de bien récupérer de son opération. C'est une mauvaise nouvelle pour le sport et pour tous ceux qui aiment le tennis qui voudraient le voir jouer toute la vie. Mais je ne crois pas qu'il prendra sa retraite avec cette blessure", a ainsi estimé l'oncle de Rafael Nadal.

"Il y a quelques années, il me semblait que Federer n'en avait plus pour longtemps"

Avec l'expérience de l'épisode 2016-2017 – Federer avait alors arrêté sa saison après Wimbledon pour soigner son genou gauche après une première arthroscopie avant de revenir et de remporter l'Open d'Australie –, le Majorquin est même allé plus loin. "Quand il reviendra, il reviendra plus fort, même si avec le temps qui passe, c'est de plus en plus compliqué. Il y a quelques années, j'avais dit à Rafael qu'il me semblait que Federer n'en avait plus pour longtemps, mais ça ne s'est pas passé comme ça."

Difficile en effet d'imaginer pour les amateurs du jeu Nadal sans Federer et vice versa. Seul le temps dira désormais si "Tonton Toni" a vu juste cette fois. Il serait assurément triste de voir la carrière d'un monstre du jeu s'achever ainsi. Alors rendez-vous en 2021 pour un dernier tour de piste ? Ce ne serait pas la première fois que Federer surprendrait son monde.

