Si Caroline Garcia est particulièrement satisfaite de sa victoire face à Cori Gauff, c'est parce que ce quart de finale était davantage qu'un simple match : une expérience. Affronter la star montante du tennis féminin américain, en session de soirée et sur le plus grand court de Flushing Meadows et de la planète tennis, ce n'est pas rien. Elle a passé ce test, ces tests, avec un brio certain en s'imposant en deux sets (6-3, 6-4) et sans jamais se départir de l'indispensable lucidité que requérait ce contexte si spécial.

En début de journée, bien avant le rendez-vous fixé aux alentours de 19 heures, heure locale, la numéro un tricolore s'est glissée sur le gigantesque court Arthur-Ashe. "J'étais allée sur le court avant le premier quart de finale, pendant l'échauffement, pour ressentir un peu l'atmosphère, parce que je n'avais pas eu l'occasion de m'y entraîner et je n'y avais pas vu le moindre match cette année," a-t-elle confié.

Elle a été un peu déçue pour ce qui est de l'ambiance, mais elle éprouvait le besoin de s'imprégner du lieu en lui-même. "Il n'y avait pas d'Américains et l'atmosphère n'était pas particulière, poursuit la Lyonnaise. Mais je voulais voir, c'est un court très impressionnant, surtout avec le toit fermé. Il est immense. Comme ça, j'ai été moins surprise quand je suis entrée pour mon match."

Garcia : "L'énergie était folle, j'ai la tête qui bourdonne"

On s'y attendait, j'étais prête

Si quelque chose a pu la surprendre à son entrée sur le Ashe en début de soirée, ce fut plutôt... l'absence d'ambiance. Disons qu'elle était plutôt calme quand Caroline Garcia a lancé la rencontre au service. Les gigantesques tribunes du central de Flushing n'étaient alors pas totalement garnies et il s'en fallait de beaucoup. Ce n'est qu'après quelques jeux et plusieurs changements de côté que les gradins ont fini par se remplir complètement. La Française menait alors 4-0 et le public, en plus d'être pour partie absent, était climatisé. Coco Gauff espérait sans doute une autre ambiance.

Mais le ressenti de Garcia n'était pas celui-ci. Peut-être parce qu'elle était très en alerte sur ce sujet, elle a trouvé l'ambiance "un peu hostile". "Ce n'était pas évident, dit-elle. On s'y attendait, j'étais prête, mais tu ne sais jamais à quel point ça va être. La night session, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de bruit, de base, et à chaque fois qu'elle faisait de beaux points, ou qu'il y avait des jeux importants, il y avait vraiment une énergie qui remontait."

La foule, c'est vrai, a fini par rentrer dans son match en même temps que Coco Gauff. Un peu tard et sans excès. Sincèrement, on a connu le Arthur-Ashe plus incandescent que ça. Mais là aussi, le mérite en revient pour une bonne part à Caroline Garcia. Il lui fallait impérativement empêcher le public de devenir un acteur du match. Là se situait le danger. Et le grand mérite de la joueuse française aura été de calmer chaque début d'incendie. Son break d'entrée de deuxième set a pesé lourd car jamais Gauff n'aura été devant au score, ni dans la première ni dans la seconde manche. Finalement, la désormais demi-finaliste de l'US Open a "trouvé ça sympa." Pas grand-chose ne la perturbe en ce moment...

Un point énorme, un dernier coup droit monstrueux : Garcia avait donné le ton d'entrée

