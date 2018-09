Classement ATP - L'irrésistible ascension de Novak Djokovic

Novak Djokovic revient très fort au classement ATP publié ce lundi. Le Serbe est désormais troisième derrière Rafael Nadal et Roger Federer après sa victoire dimanche à l'US Open. Agé de 31 ans, Djoko, qui décroche son deuxième Grand Chelem cette année après Wimbledon et le 14e de sa carrière, fait du même coup reculer sa victime en finale à New York l'Argentin Juan Martin Del Potro, 4e (-1) et l'Allemand Alexander Zverev (21 ans), porte-drapeau de la jeune génération, 5e (-1). Demi-finaliste à l'US Open, le Japonais Kei Nishikori enregistre une belle progression passant du 19e au 12e rang.

Classement ATP au lundi 10 septembre

1. Rafael Nadal (ESP) 8760 pts

2. Roger Federer (SUI) 6900

3. Novak Djokovic (SRB) 6445 (+3)

4. Juan Martín Del Potro (ARG) 5980 (-1)

5. Alexander Zverev (GER) 4890 (-1)

6. Marin Cilic (CRO) 4715 (+1)

7. Grigor Dimitrov (BUL) 3755 (+1)

8. Dominic Thiem (AUT) 3665 (+1)

9. Kevin Anderson (RSA) 3595 (-4)

10. John Isner (USA) 3470 (+1)

11. David Goffin (BEL) 3435 (-1)

12. Kei Nishikori (JPN) 2475 (+7)

13. Fabio Fognini (ITA) 2225 (+1)

14. Diego Schwartzman (ARG) 2110 (-1)

15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 1962

16. Kyle Edmund (GBR) 1855

17. Jack Sock (USA) 1850 (+1)

18. Borna Coric (CRO) 1825 (+2)

19. Lucas Pouille (FRA) 1825 (-2)

20. Milos Raonic (CAN) 1755 (+4)

...