Rafael Nadal abandonne en demi-finale contre Juan Martin Del Potro

Rafael Nadal ne pouvait pas aller plus loin. Essoré par son énorme combat face à Dominic Thiem en quarts de finale et victime d'une rechute au niveau de son genou droit, l'Espagnol a dû abandonner après deux manches lors de sa demi-finale face à Juan Martin del Potro, vendredi soir à New York. Mené deux manches à rien au moment de son retrait (7-6(3), 6-2) - un abandon effectué après deux heures de jeu - le Majorquin a décidé de stopper les frais avant la fin du combat à cause d'une douleur trop forte pour qu'il puisse évoluer à son meilleur niveau. Abandonner en plein combat, cela n'a jamais été une habitude chez le n°1 mondial dur au mal devant l'éternel. Neuf ans après, l'Argentin retrouve pour sa part la finale d'un Grand Chelem.

Rapidement traité au niveau de son genou lors du premier acte, Nadal a commencé à flancher au fil du temps. Sa blessure, pas présente au début de la rencontre, s'est d'ailleurs réveillée lors d'un point. Capable d'aller chercher le debreak à 5-4, le tenant du titre a concocté la recette habituelle pendant une grande majorité du premier set : du tennis d'engagement et de combat conjugué à de l'abnégation.

Vidéo - L'abandon de Nadal : Mené deux sets à rien, Rafa a préféré jeter l'éponge 01:53

Deuxième abandon de l'année

Impuissant dans le jeu décisif perdu 7 points à 3, il a ensuite vu la douleur revenir de plus belle et l'emporter. Son temps mort médical effectué à 2-1 dans le deuxième acte – avec la pose d'un nouveau gros strap – n'a rien changé à la donne. Bon prince, il a attendu la fin du deuxième set pour tout stopper.

Les malheurs de Nadal, déjà contraint à l'abandon en début d'année lors de son quart de finale face à Marin Cilic (3-6, 6-3, 6-7, 6-2, 2-0) à cause d'une blessure au psoas, ont donc fait le bonheur de Juan Martin del Potro. Droit dans ses bottes, une constante depuis le début du tournoi, l'Argentin a produit un tennis de qualité et a trouvé la force de ne pas se déconcentrer quand Nadal a piqué du nez. Son seul gros moment de frustration restera ce break perdu à 5-4 dans le premier set. Une frayeur sans lendemain. Neuf ans après sa victoire à Flushing, revoilà l'Argentin en finale du tournoi le plus important de sa carrière. Forcément, ça donne quelques idées. Mêmes si les circonstances ne l'ont pas fait sourire.