US Open - Naomi Osaka ne le doit qu'à elle-même

La soirée devait s’achever en fanfare sur le court Arthur-Ashe samedi. Au lieu de cela, elle s’est terminée en cacophonie. Dans le bruit et la fureur, Naomi Osaka est devenue à 20 ans la première Japonaise à remporter un titre en Grand Chelem, en battant son idole Serena Williams (6-2, 6-4). L’exploit, véritable, a pourtant été étouffé. La faute aux invectives remarquées de son adversaire envers l’arbitre, après plusieurs décisions en sa défaveur. Pour autant, Osaka ne doit pas sa victoire qu’au scénario tragicomique de la rencontre, et au pétage de plombs de l’Américaine. Loin de là.

Ce serait, tout d’abord, omettre que la Japonaise a réalisé un tournoi quasi-parfait. Elle n’a perdu qu’un seul set, en huitième de finale face à Aryna Sabalenka (6-3, 2-6, 6-4), l’une des joueuses en forme du moment. Le reste du temps ? Deux bulles collées à Aliaksandra Sasnovich au troisième tour (6-0, 6-0), une leçon à Lesia Tsurenko en quarts (6-1, 6-1), et une victoire sans trop d’accrocs face à Madison Keys en demies (6-2, 6-4). Le tout, avec trois matches bouclés en moins d’une heure.

Vidéo - Au-delà de la polémique, Osaka a été géante du début à la fin 02:14

Sa finale n’a pas fait exception. En dépit du contexte forcément particulier, Osaka l’a gérée à la perfection, en particulier dans les moments chauds. Son débreak immédiat, alors que Williams menait 3-1 dans la deuxième manche, a définitivement fait basculer le match de son côté - et Serena du mauvais. Son dernier jeu de service, lui, a été un modèle, comme durant la majorité du tournoi. Une preuve supplémentaire, en plus du contrôle nouveau apporté à son jeu, de l’étoffement de sa palette - à 20 ans seulement, encore une fois.

"Je ne me sentais plus comme l’outsider"

Rien n’est jamais simple pourtant, lorsque l’on tutoie les sommets à cet âge. Les derniers mois de Naomi Osaka, depuis sa victoire à Indian Wells en mars, avaient été difficiles : élimination au premier tour à Cincinatti et à Montréal, au second tour à Washington… La Japonaise s’en était expliquée le mois dernier, via quelques lignes publiées sur Twitter : "J’ai subi beaucoup de pression au début de la saison sur dur, parce que j’ai ressenti beaucoup d’attente à cause d’Indian Wells et je ne me sentais plus comme l’outsider, ce qui est un sentiment totalement nouveau pour moi. À Cincinnati (...), j’ai enfin ressenti le plaisir de jouer au tennis, ce qui n’était pas le cas depuis Miami."

Rien de tout cela n’a transpiré samedi. Au contraire : c’est comme si Serena Williams, 37 ans et 23 titres de Grand Chelem, s’était fait avoir à l’expérience. Quand son adversaire perdait ses nerfs, la Japonaise était bien au chaud dans sa bulle : "Je n'ai pas vraiment entendu quoi que ce soit parce que j'étais tournée, donc je ne savais pas vraiment qu'il se passait quelque chose sur le moment. (...) J’ai senti que je ne devais pas me laisser submerger par mes nerfs, et que je devais simplement me concentrer sur le fait de jouer au tennis, car c’est ce qui m’avait amené jusqu’ici."

"Je suis désolée"

Devoir faire face aux huées après une telle démonstration de maîtrise a sans doute été l’une des épreuves les plus difficiles de la quinzaine d’Osaka. À tel point que la future 7e joueuse mondiale s’est presque excusée d’avoir gagné, après le match : "Je sais que tout le monde soutenait Serena, et je suis désolée que ça se termine comme cela." Il a fallu que l’Américaine, à l’origine du tapage, y mette un terme : "Elle a très bien joué, et c’est son premier Grand Chelem. Je sais que vous étiez derrière moi, mais faisons de ce moment le meilleur possible, et donnons du crédit à ceux qui le méritent."

La Japonaise, elle, ne s’est pas montrée rancunière en conférence de presse : "Je ne sais pas ce qui s’est passé sur le court. En ce qui me concerne, je me souviendrai toujours de la Serena que j’aime." Malgré la cacophonie, Osaka se souviendra également du moment où elle a soulevé le trophée - et où elle a failli le faire tomber. Sans doute par manque d’habitude. Cela devrait venir, dans les prochains mois. Et cette fois, les fanfares devraient prendre le dessus sur les huées.