US Open : Naomi Osaka remporte son premier Grand Chelem en dominant Serena Williams (6-2, 6-4)

Une finale incroyable et totalement improbable. Au terme d'une rencontre marquée par une polémique liée à l'arbitrage qui fera date, Naomi Osaka a remporté à 20 ans tout juste le premier titre du Grand Chelem de sa jeune carrière, samedi à New York. Vainqueur en deux manches de la patronne des lieux (6-2, 6-4), Serena Williams, la Japonaise a ouvert son compteur en Majeur avec manière, autorité et retenue.

Vidéo - Serena sort de ses gonds avec l'arbitre : "Vous me devez des excuses, je n'ai jamais triché" 00:59

Surtout, elle a privé la tête de série n°17 du tournoi d'un historique 24e Grand Chelem. Au centre de toutes les attentions, Serena Williams est, elle, complètement sortie de sa finale en plein cœur du deuxième set après avoir reçu un jeu de pénalité à 3-4. Pénalisée à trois reprises dans ce dernier acte pour coaching, un jet de raquette après le debreak d'Osaka à 3-1 et un abus de langage auprès de l'arbitre de la finale Carlos Ramos, traité de "voleur", l'Américaine a fait entrer la finale dans le paranormal.

Osaka a su conserver ses nerfs

Après un parcours presque parfait à New York pendant quinze jours, où elle n'aura perdu qu'un seul set, Osaka a eu la force de parachever son œuvre avec une finale presque maîtrisée de bout en bout. Rapidement aux commandes de la rencontre après le gain d'un premier acte survolé, la joueuse formée aux Etats-Unis a surtout eu la force de résister au retour de flamme de Serena Williams lors d'un deuxième set complètement fou de par la qualité du jeu produit et son scénario.

Excellente pour contrer le jeu tout en puissance de Williams, Osaka a réussi une performance tennistique de très haute volée lors de cette finale. Plus en contrôle qu'en mode attaque, la tête de série n°20 du tournoi a parfaitement lu le service - défaillant - de son illustre rivale et modèle, et a parfaitement exploité les faiblesses techniques du moment de cette dernière, notamment sur son revers.

Excellente côté coup droit - ses coups de contre ont fait très mal à l'ancienne n°1 mondiale - plus friable en revers, mais exceptionnelle au service notamment lors du dernier jeu, Osaka a eu la force mentale d'aller chercher le titre le plus important de sa jeune carrière. Un véritable tour de force qui restera spécial, la faute au contexte. Cet acte de naissance restera forcément à part.