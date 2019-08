Rien ne va plus pour Garbiñe Muguruza. Eliminée au premier tour à Wimbledon et Cincinnati, l'Espagnole a poursuivi sa série noire avec une défaite dès son entrée en lice à New York. Mardi, en première rotation sur le Grandstand, elle a été renversée par Alison Riske en trois manches et un peu plus de deux heures de jeu (2-6, 6-1, 6-3).

L'Américaine, 36e mondiale, s'est montrée beaucoup plus offensive dans le jeu, inscrivant 39 coups gagnants (contre seulement 24 pour son adversaire). Si les deux joueuses ont été peu en réussite sur balles de break (7/17 pour Riske, 5/12 pour Muguruza), "la locale" a passé sensiblement plus de premières balles de service (66% contre 56%).

Vidéo - Riske - Muguruza : les temps forts 02:58

Retombée à la 25e place mondiale, Garbiñe Muguruza n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau, celui qui lui avait permis de remporter deux tournois du Grand Chelem - Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017 - et de se hisser au sommet de la WTA, en 2017. La séparation avec coach historique, le Français Sam Sumyk, en juillet dernier, n'a donc pas fait office d'électrochoc. De son côté, Riske affrontera au prochain tour la Lettonne Jelena Ostapenko.