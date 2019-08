Monfils a pris l'express de nuit

Sacré Gaël Monfils. Toujours prêt à faire le spectacle, le Français a achevé sa rencontre d'un smash 360 sur la balle de match, pour le plus grand plaisir du public du court 17. Mais au-delà du côté spectaculaire du dénouement, le numéro un tricolore a surtout livré un match très propre et très sérieux jeudi soir face à Marius Copil. 6-3, 6-2, 6-2 en seulement 83 minutes, dans un tournoi du Grand Chelem, ça se prend. Après ces deux premiers tours impeccables, Monfils va maintenant entrer dans le vif du sujet au prochain tour, face à Denis Shapovalov.

Mais chaque chose en son temps. Dans une journée bien sombre pour le tennis français, puisque les six autres Tricolores en lice ont tous été éliminés, Gaël Monfils fait figure de rescapé. Lui tient son rang pour le moment, et il le tient bien. Tombeur d'Ugo Humbert au tour précédent, Copil peut toujours poser des problèmes avec sa première balle supersonique. Mais jeudi, le Roumain a été fantomatique. Il n'a passé qu'à peine plus d'un premier service sur deux (51%) et s'est fait constamment châtier sur sa seconde balle, sur laquelle le Français a inscrit les deux tiers des points.

Sans fioriture

Résultat, Monfils a signé six breaks en trois manches, ce qui, contre Marius Copil, n'est pas anodin. Il n'a connu qu'une toute petite micro-alerte en début de deuxième set quand, après avoir breaké d'entrée, il a concédé à son tour son engagement. Mais l'éclaircie fut de courte durée pour le Roumain, à nouveau breaké dans la foulée. En réalité, il n'y a jamais vraiment eu de match, et Gaël Monfils a été bien aidé par les 32 fautes directes de son adversaire. De son côté, il a fait le job, sans fioriture.

Dernier rescapé français dans le tableau masculin, il porte sur ses seules épaules le bilan tricolore de cette quinzaine new-yorkaise. Son quart de tableau est une invitation au dernier carré, mais s'il n'a plus de tête de série sur son chemin, il y trouvera tout de même du talent. A commencer par son prochain adversaire. Denis Shapovalov, comme Monfils, a remporté ses deux premiers matches en trois sets et un minimum de temps. Le gaucher canadien a du talent, du caractère et il joue le feu à Flushing. Ce duel-là promet beaucoup.