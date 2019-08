Sérieux comme Monfils

Dans une journée peuplée de décapitations parmi les hautes têtes de série, Gaël Monfils a échappé à ce jeu de massacre. Et plutôt proprement. Le Français a bien tenu son rang contre Albert Ramos-Vinolas mardi, dans la nuit de Flushing. Vainqueur en trois sets (7-6, 6-4, 6-3) en un peu moins de deux heures et quart, il s'est évité des frayeurs et des complications. Sans présager de ce qu'il peut accomplir dans ce tournoi, au moins est-il bien présent pour le moment. Tout le monde ne peut pas en dire autant.

Gaël Monfils a fait l'essentiel en arrachant une première manche compliquée, où il avait été breaké en premier. "Le premier set n'a pas été facile, a-t-il confirmé au micro d'Eurosport à l'issue de la rencontre. Je m'en sors bien. Je me fais breaker, je reviens et heureusement, après, j'ai réussi à lui faire un peu plus mal." Après avoir manqué une balle de set à 6-5 sur le service de l'Espagnol, il a serré le jeu dans un tie-break bien maîtrisé (7-2). Le plus dur était derrière lui.

Vidéo - Un Monfils appliqué file au 2e tour 03:01

" Les gens sont incroyables ici "

Malgré tout, le numéro un tricolore s'est un peu compliqué la vie en laissant revenir son adversaire alors qu'il menait 5-1 dans le deuxième set. "Je pense qu'il a pris un petit coup de pompe mais à 5-1, je me suis relâché, je me suis un peu crispé alors qu'il jouait seulement à moitié, explique Monfils. Je dois faire 6-1. Ce sont des petites choses que je dois améliorer pour le prochain match." Mais si Ramos-Vinolas a opéré un rapproché à 5-4, le Parisien a eu la bonne idée de conclure lorsqu'il a servi une deuxième fois pour le set. Dans la troisième manche, Gaël Monfils s'est vite envolé et, cette fois, il n'y a eu ni frayeur ni crispation.

Toujours aussi apprécié par le public new-yorkais ("les gens sont incroyables ici, c'est génial", a-t-il soufflé), il a eu tout le court numéro 10 derrière lui. Flushing aime Monfils et Monfils aime Flushing, où il a quelques très bons souvenirs, à commencer par cette demi-finale il y a trois ans. Or le Français est désormais la plus haute tête de série de son quart de tableau après les éliminations de Dominic Thiem (N°4), Stefanos Tsitsipas (N°8) et Roberto Bautista Agut (N°10). Son prochain adversaire aurait pu être Ugo Humbert, pour une revanche de leur premier tour à Wimbledon où Monfils avait abandonné, mais il devra à la place se coltiner Marius Copil et sa première balle assommante.