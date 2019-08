Marin Cilic est sorti vainqueur du combat des géants. Le Croate a eu besoin de 3h22 pour venir à bout de John Isner au troisième tour de l’US Open samedi (7-5, 3-6, 7-6, 6-4). Mais que cela a été compliqué pour le 23e mondial, quart de finaliste l’an passé à New York, qui a dû batailler plus de trois heures face à l’Américain pour rallier la deuxième semaine. Il aura peu de temps pour se remettre avant d’affronter Rafael Nadal, vainqueur expéditif de Hyeon Chung un peu plus tôt.

Un match à 60 aces

Son cri de rage après la balle de match en a dit d’ailleurs long sur son soulagement de passer en huitième de finale. Engagé dans une année moyenne en Grand Chelem (8e en Australie, deuxième tour à Roland-Garros et Wimbledon) et compliquée dans l'ensemble, le Croate est sorti vainqueur d’un bras de fer en haute altitude, où il a tenté de rivaliser au service dans un match à 60 aces (20 pour lui, 40 pour Isner).

Bien moins adroit (16 double fautes à 3, 52 % de première balle), le vainqueur de l’édition 2014 a construit son succès sur les points importants. Il a breaké Isner à 5-5 dans le premier set et a écarté deux balles de set dans le tie-break du troisième. Il a fini par frustrer un Américain dramatique sur les balles de break (1/14 convertie) et qui n’a toujours pas passé les quarts de finale de “son” tournoi majeur.

Pour Cilic, il faudra rapidement encaisser les 3h22 de ce combat. Car en huitième, il affrontera Rafael Nadal, qui a passé à peine plus de temps sur les courts (4h08)... depuis le début de l'US Open.