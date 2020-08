Après Barty, Svitolina et Bertens renoncent aussi

US OPEN - L'Ukrainienne Elina Svitolina (N.5 mondiale) et la Néerlandaise Kiki Bertens (N.7) ont annoncé vendredi leur forfait pour l'US Open (31 août-13 septembre), venant grossir les rangs des joueuses et joueurs majeurs qui n'iront pas disputer le tournoi new-yorkais du Grand Chelem.

Deux de plus. Et non des moindres. Après Ashleigh Barty ou encore Rafael Nadal, Elina Svitolina (N.5 mondiale) et Kiki Bertens (N.7) ont choisi de ne pas aller à New York pour jouer l'US Open. "Je ne suis toujours pas sûre de pouvoir voyager aux États-Unis sans mettre mon équipe et moi-même en danger", a déclaré Svitolina sur son compte Twitter. "Le problème du covid-19 est toujours tellement préoccupant que la santé de chacun passe avant tout et que le contrôle du virus est évidemment une priorité", a dit pour sa part la Néerlandaise, qui précise avoir pris sa décision après avoir "longuement réfléchi".

Bertens et Svitolina emboîtent le pas à l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale, qui avait déclaré forfait le 30 juillet, évoquant des "risques importants". Chez les messieurs, Rafael Nadal, N.2 mondial, a renoncé à New York mardi, en raison des risques liés à la pandémie, dénonçant en outre un "calendrier de folie" alors que s'enchaînera le Masters 1000 de Rome (20-27 septembre) et Roland-Garros, à partir du 27 septembre.

Le Britannique Andy Murray, vainqueur de trois titres majeurs et retombé au 129e rang mondial après des opérations à la hanche, invité par les organisateurs, n'a pas encore confirmé sa participation, même s'il a récemment confié s'y "préparer mentalement". Le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, est inscrit au tableau mais le numéro 1 mondial n'a pas encore décidé s'il y prendrait part.

