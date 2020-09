Il n’aura pas fallu très longtemps pour comprendre que Garcia se présentait face à un problème quasi-insoluble. Malgré un vrai engagement des frappes, la Française est tombée sur une très solide Brady, en jambes et rarement résignée dans l’échange. Sa puissance au service (10 aces) et son efficacité derrière auront rendu la tâche de la Française bien compliquée. Une seule balle de break à 3-2 a suffi à la tête de série numéro 28 pour prendre le large dans ce match, et ne jamais se retourner. C’est dès l’entame de la deuxième manche qu’elle a réussi à débreaker à nouveau pour casser le moral tricolore et s’envoler vers un huitième de finale amplement mérité face à Kerber.