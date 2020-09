On ne peut pas dire que le tennis français vive un US Open particulièrement réjouissant. Notamment chez les hommes, où le contingent était il est vrai affaibli avant même d'aborder la bataille new-yorkaise par les absences de Gaël Monfils, Benoît Paire, Lucas Pouille ou Jo-Wilfried Tsonga. Mais Corentin Moutet apporte un joli coin de ciel bleu. Il a rejoint vendredi Adrian Mannarino en 16es de finale, après sa victoire face au Britannique Dan Evans, tête de série numéro 23 et 31e à l'ATP.

Mais dans cette partie, il a connu des hauts et des bas. Comme en début de 4e set, où il a été breaké d'entrée par Dan Evans. L'Anglais s'est détaché pour mener 3-0, puis 4-1. Sauf que le Francilien a également obtenu beaucoup d'occasions sur le service de son adversaire. Alors il s'est accroché et a débreaké pour revenir à hauteur. Tout s'est ensuite joué sur un nouveau jeu décisif, survolé par gaucher bleu (7 points à 1).

C'est un beau succès pour Corentin Moutet, qui a su gérer un adversaire pas facile, à tous points de vue, et le fait d'avoir joué à cheval sur deux jours. Un vrai beau combat, qui s'est tout de même étiré sur quatre heures et quart pour seulement quatre sets. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il se hisse au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, après Roland-Garros l'an dernier. Pour accéder à la seconde semaine, il devra frapper plus fort encore puisque l'attend Félix Auger-Aliassime, la pépite canadienne, un des rares joueurs plus jeunes que lui dans le Top 100...