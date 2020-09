Novak Djokovic prend encore la parole. Plus de 24h00 après son exclusion de l'US Open, le n°1 mondial a appelé ses fans au calme et à respecter la juge de ligne américaine, victime malheureuse de son jet de balle à la fin premier set de son 8e de finale face à Pablo Pablo Carreño Busta. Un geste qui a conduit à sa disqualification après application du règlement. La juge de ligne de nationalité américaine, identifiée, a vu son compte Instagram être envahi de messages de contestation durant la journée de lundi.

"Chers #NoleFam merci pour vos messages positifs", a écrit Djokovic. "Mais souvenez-vous également que la juge de ligne qui a reçu la balle la nuit dernière a également besoin du soutien de notre communauté. Je vous demande de rester courtois et d'être avec elle. De ce genre d'événements, on ressort plus fort et on avance. Je vous embrasse. Europe, me voici."