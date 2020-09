Mats Wilander : "Il était clairement le plus fort des quatre demi-finalistes. On a pu le voir contre Medvedev. J'ai été un peu surpris qu'il s'impose en trois sets. Je pensais que Medvedev serait plus proche de lui. Mais Thiem est au-dessus des autres. Il n'a pas paniqué dans cette demi-finale. Il a joué intelligemment, côté revers notamment, avec beaucoup de slice pour obliger Medvedev à jouer très bas. La maturité qui est la sienne aujourd'hui est tellement impressionnante par rapport à ce qu'il a pu montrer par le passé. Il est si fort maintenant qu'il est désormais au niveau du Big 3. Il lui manque simplement une grande victoire."

Boris Becker : "C'est incroyable de voir le monstre mental qu'est devenu Alexander Zverev. Vendredi, j'étais très inquiet après deux sets. Il a quitté le court et quand il est revenu, il n'était plus le même. Même son langage corporel avait changé. Je l'ai trouvé très calme dans tous les moments chauds du match. Il ne jouait pas bien, beaucoup de choses ne marchaient pas, mais il n'a pas renoncé. Il a accepté d'être mené deux sets à rien, il a pris la situation telle qu'elle était. Mais il n'a pas accepté de perdre. C'est une constante dans son tournoi. Il a un vrai fighting spirit, je ne l'ai jamais vu aussi fort dans ce domaine. A la fin de sa demi-finale, il avait l'œil du tigre."

Mats Wilander : "Je ne vois pas comment Thiem pourrait ne pas gagner. Je dois quand même avouer que je ne voyais pas non plus Zverev s'en sortir quand il était largement mené par Borna Coric ou quand il avait deux sets de retard face à Carreno Busta. Je pense que Sascha est beaucoup plus dur à battre que par le passé. Il est capable de très bien servir et il a des armes. Mais pour moi, Thiem doit gagner cette finale. Peut-être pas très facilement, peut-être en quatre sets. Zverev n'a aucune pression et il joue très bien quand il est libéré. Malgré tout, c'est du 80/20 pour Thiem."