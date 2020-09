Richard Gasquet a repoussé l'échéance en remportant le 3e set mais, court physiquement, il s'est incliné face à l'Australien Alex De Minaur 6-4, 6-3, 6-7 (6/8), 7-5. "Il faut gagner le 1er set avec ce style de joueur-là, avec la chaleur. Après, on sait qu'il ne va pas baisser ", a analysé le Français.

US Open

Dominé dans les deux premières manches, Gasquet a eu un sursaut dans la 3e. Ayant poussé De Minaur au tie-break, il a non seulement sauvé 3 balles de match consécutives, mais il a même empoché lui-même le set. Dans la foulée, il a pris le service de l'Australien pour mener 3-2, et il semblait en mesure de pouvoir renverser la vapeur.

Mais De Minaur a alors haussé son niveau de jeu tandis que Gasquet baissait physiquement et perdait le match sur son service dès la 4e balle de match. " C'est un des joueurs les plus durs physiquement, je savais que sur le style de jeu ça allait être dur. Comme Bautista, Ferrer à l'époque, ce sont des mecs qui font jouer, qui ne font pas de fautes, qui retournent tou t", a-t-il expliqué. " Au 4e set, ça devenait difficile, il fait très chaud sur le court. J'ai fait de bonnes choses quand même. Je ne suis pas heureux d'avoir perdu, c'est clair. Mais c'est la reprise aussi, c'est pas évident ", a-t-il conclu.

Andrey Rublev est un client et Grégoire Barrère n'a pu franchir cette marche-là, beaucoup trop haute pour lui. Le 93e joueur mondial n'a rien pu faire face au Russe, vainqueur 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). Le Français, qui fait partie des joueurs sous surveillance rapprochée après l'exclusion de Benoît Paire pour un contrôle positif au Covid-19, a subi la loi de Rublev qui a cogné la balle très fort, comme prévu, et a dicté le rythme de la rencontre.

Dans les deux premières manches, le Français a constamment subi, même s'il a bénéficié de quelques balles de break, non converties. Grégoire Barrère n'a pas abandonné dans le troisième set, à l'image de son débreak qui a conduit au jeu décisif où le Russe, déjà bourreau d'un autre Français, Jérémy Chardy, au 1er tour, a fait la différence en redoublant d'agressivité à l'échange. Rublev affrontera au 3e tour l'Américain Ernesto Escobedo ou l'Italien Salvatore Caruso.

Barrère n'a pas su saisir sa chance et Rublev l'a croqué tout cru

Matteo Berrettini a visiblement de bonnes ondes à Flushing Meadows. Grande révélation de la précédente édition, où il avait atteint les demi-finales, l'Italien tourne déjà à plein régime dans cet US 2020. Sans démériter, Ugo Humbert n'a jamais vraiment pu inquiéter le Romain jeudi. Battu en trois sets (6-4, 6-4, 7-6), le Français est tombé sur beaucoup plus fort que lui. Humbert a concédé un break rapidement dans chacune des deux premières manches.

Le Lorrain s'est accroché jusqu'au jeu décisif dans la troisième, avant de céder 8 points à 6 dans le tie-break. Berretini s'est montré intraitable au service, ne cédant que 17 points sur 87 sur sa mise en jeu. Il n'a pas non plus oublié de faire le spectacle, à l'image de ce formidable coup droit en bout de course en fin de troisième manche. La balle est passé à côté du filet en mode rase-mottes. Du grand art.