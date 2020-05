L'US Open menacé ? L'organisation se laisse jusqu'à mi-juin et n'écarte pas le huis clos

US Open Arena

US OPEN 2020 - Dans un communiqué publié sur son site officiel, vendredi, l'organisation de l'US Open a rappelé qu'elle se laissait jusqu'à mi-juin pour décider du maintien, ou non, des Internationaux des Etats-Unis, qui pourraient être organisés à huis clos.

Avec l'annulation de Wimbledon, il ne reste plus que deux tournois du Grand Chelem à disputer en 2020 : l'US Open et Roland-Garros (ndlr : du 20 septembre au 4 octobre). Dans un communiqué publié vendredi sur leur site officiel, les Internationaux des Etats-Unis confirment qu'ils attendent le mois de juin pour prendre la décision finale alors que la pandémie de coronavirus sévit durement aux Etats-Unis. "L'objectif de l'USTA (ndlr : la fédération américaine de tennis) est d'organiser l'US Open 2020 à New York aux dates actuellement prévues, avec des spectateurs", indique l'organisation du tournoi new-yorkais.

L'idée de changer de lieu et de date ne fait pas partie des options prioritaires

Elle précise que la décision sera rendue dans "six à huit semaines" ce qui nous renvoie à mi-juin. "Nous comprenons qu'il y a beaucoup de spéculations concernant l'organisation de l'US Open 2020. Nous tenons à préciser que l'idée de changer de lieu et de date (ndlr : 24 août au 13 septembre) ne fait pas partie des options prioritaires", indique l'organisation qui n'écarte pas le huis clos.

"La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées orienteront notre décision. Nous sommes en contact permanent avec les autorités et nous prenons en compte l'avis du Medical Advisory Group chaque semaine qui évalue la situation", a-t-elle rénchéri. "Nous avons la chance d'être le quatrième tournoi du Grand Chelem, donc le temps joue pour nous à ce stade", rappelait il y a un mois le directeur général de l'USTA, Mike Dowse, qui va étudier toutes les possibilités pour que l'US Open puisse avoir lieu. Mais seul le facteur santé influera sur la décision finale.

