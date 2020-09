Même si Kevin Anderson n'est plus le joueur qui avait atteint deux finales de Grand Chelem en 2017 et 2018 (dont une à l'US Open), le Sud-Africain n'était pas un cadeau au premier tour. D'emblée, Alexander Zverev doit donc batailler. Dans un match où les aces se multiplient (20 pour Anderson, 18 pour Zverev), l'Allemand réussit plus de coups gagnants (52) et commet moins de fautes directes (33) que son adversaire. Il se montre surtout opportuniste en convertissant trois de ses quatre balles de break. La clé, face à un gros serveur comme Anderson.