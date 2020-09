Mais celui-ci a pris un tour beaucoup plus brutal à Wimbledon, à l'été 2002. Sampras, le maitre des lieux avec ses sept couronnes anglaises, a chuté dès le deuxième tour contre le très modeste George Bastl. Ce jour-là, il n'y a plus grand monde pour croire que Sampras remportera un jour un nouveau titre majeur. Mais à 31 ans, Pistol Pete a encore un dernier tour de magicien dans son sac. A Flushing, l'Américain a vraiment lancé son tournoi au troisième tour, en battant Greg Rusedski en cinq sets, comme nous l'avons évoqué la semaine passée.



Quelques jours plus tard, le voilà donc en finale face à l'ami Dédé. Son meilleur ami, son meilleur ennemi. Comme il y a douze ans, où et quand tout avait commencé. Après sa défaite, ce dernier livre une fine analyse. Merveilleusement complémentaires, les deux grands champions de la décennie passée vont livrer un dernier combat de titans. Il n'égalera pas le grandiose spectacle de leur quart de finale, au même endroit, un an plus tôt, en quart de finale. Mais le résultat sera le même.