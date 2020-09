Dans le premier groupe, celui où sont celles et ceux qui ont les contacts les plus directs avec Benoît Paire, ils sont sept : les Français Kristina Mladenovic, Adrian Mannarino, Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Edouard Roger-Vasselin, accompagnés par deux joueuses belges, Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens. Tous ces joueurs et joueuses sont désormais isolés des autres participants au tournoi, et leur circulation dans la bulle est considérablement réduite (plus d'accès au vestiaire commun, pas le droit de prendre l'ascenceur, accès au stade dans une voiture individuelle...).