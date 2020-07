US OPEN - Dans un entretien accordé à Sky Sports mercredi, Patrick Mouratoglou a dit ce qu'il pensait de la tenue du Majeur américain à la fin du mois d'août. S'appuyant sur l'augmentation du nombre de cas de coronavirus détectés aux Etats-Unis, il estime que le tournoi pourrait finalement être annulé.

Serena Williams parviendra-t-elle à égaler le record de titres en Grand Chelem de Margaret Court à Flushing Meadows ? Si l'Américaine de 38 ans y croit et a annoncé la couleur en assurant l'US Open de sa présence à la fin du mois d'août, son coach, lui, est plus dubitatif. Pas en ce qui concerne les capacités de sa joueuse à atteindre cet objectif, mais sur les chances réelles que le tournoi ait lieu. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Patrick Mouratoglou, qui suit de près l'actualité et l'évolution de la situation sanitaire outre-Atlantique, a considéré mercredi que le Majeur américain pourrait bien finalement être annulé.

"Avec ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, et le nombre de cas de COVID-19 qui augmente de jour en jour, je ne vois pas comment l'US Open peut être organisé. De l'extérieur, ça a l'air un peu fou d'essayer de le jouer. Donc, je ne sais pas si c'est bien avisé", a déclaré celui qui chapeaute en ce moment l'Ultimate Tennis Showdown qui se tient dans son académie. "Je ne dirais pas ça si la situation était plus stable comme en Europe", a-t-il ajouté.

"Je ne sais pas si le gouverneur de New York ne va pas décider d'annuler à la dernière minute"

Mardi, 47 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés aux Etats-Unis, le docteur Anthony Fauci, spécialiste de la maladie, estimant qu'il ne serait pas surprenant de voir ce chiffre grimper jusqu'à 100 000 dans les prochains jours. En conséquence, New York a imposé une quarantaine de 14 jours aux voyageurs issus de 16 Etats différents qui voudraient visiter la ville. La mesure concernerait à peu près 48 % de la population américaine selon USA Today.

Dans ces conditions et même si Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de New York, a donné son feu vert à l'organisation de l'événement, Mouratoglou pense qu'il pourrait bien être remis en cause. "Je ne sais pas si c'est raisonnable de vouloir à tout prix que l'US Open ait lieu. Je ne sais pas si le gouverneur de New York ne va pas décider d'annuler à la dernière minute, parce que la priorité, c'est évidemment la santé. Il peut considérer que ce n'est pas raisonnable d'accueillir des gens du monde entier et de les mettre potentiellement en contact avec l'un des pays les plus touchés à l'heure actuelle."

Alors que la reprise du circuit ATP est prévue le 14 août à Washington, l'évolution de l'épidémie est effectivement préoccupante aux Etats-Unis. Le calendrier chargé annoncé sera-t-il remis en cause ? Les prochaines semaines seront déterminantes alors que plusieurs joueurs et joueuses comme Rafael Nadal ou Simona Halep ont de sérieux doutes quant à leur participation.

