Novak Djokovic n’est plus invaincu en 2020… concernant les tie-breaks. Si vous ne deviez retenir qu’une chose de son 2e tour, la voici. Mercredi, dans une humidité qu’il n’a pas su dompter d’entrée, le numéro 1 mondial a validé son ticket pour le 3e tour en dominant Kyle Edmund. Mais, pas si anodin, il a lâché un set en route, le premier. Avec un tie-break franchement pas inoubliable où le Britannique aura su serrer le jeu et faire jouer sa puissance de feu. "Je crois que je n’ai pas joué un tie-break fantastique", a d’ailleurs concédé le Djoker après coup.

Mais, même déréglé, Djoko reste inabordable pour la plupart des joueurs du circuit. Sa science tactique et son analyse du match ont fini par le remettre sur les rails face à l’Anglais. "Sincèrement, j’ai de meilleures chances quand le match dure un peu, surtout face à quelqu’un comme Kyle qui dépense beaucoup d’énergie, a commenté le Serbe après coup. Il joue un tennis puissant mais, sur le long terme, il bouge un peu moins bien. Donc je savais qu’à un moment, il baisserait en intensité physique. C’est là que j’ai accéléré". Et voilà comment un match mal engagé finit par tomber dans son escarcelle.

L’expérience et ces fameux détails qui changent tout ont donc encore fait la différence. Comme toujours. Mais Djokovic a aimé. Car il a pu bastonner et se jauger pour la suite. Sans trop puiser dans son réservoir mais en prenant conscience qu’il avait assez de carburant. Le bolide serbe n’est pas encore sur l’autoroute du sacre mais il a pris l’embranchement : "Il y a eu des hauts et de bas dans ce match mais c’était sur presque trois heures, contre un adversaire coriace pour un bon test, a-t-il ajouté. Franchement, perdre un set c’est quelque chose qui peut arriver, bien sûr. Mais, honnêtement, je suis ravi d’avoir perdu un set et d’avoir été testé de la sorte par Kyle. Avoir ce genre de matches tôt dans le tournoi me servira pour plus tard".

La suite, ça sera ce troisième tour contre un Jan-Lennard Struff qu’il adore jouer (4 victoires, aucune défaite). A Melbourne, après s’être demandé ce qu’il avait pour mériter un tel tirage au 1er tour, l’Allemand avait chipé un set au Serbe. La suite, vous la connaissez. Délesté d’un John Isner toujours enquiquinant à jouer, le tableau du Djoker dans cet US Open s’est aussi un peu plus dégagé.

Pablo Carreno-Busta, Ricardas Berankis, Denis Shapovalov, Taylor Fritz, Filip Krajinovic et David Goffin : voilà les opposants qui se dressent sur la route du Serbe jusqu’en quarts. On a connu plus dangereux pour lui. Voilà donc à quoi ressemble Flushing jusqu’à présent : une bataille contre lui-même plus qu’un match contre les autres. Car s’il reste concentré, on voit mal qui serait en mesure d’aller le chercher.

"Sur les dernières semaines, il y a tellement de positif à retenir, a-t-il avancé. J’ai eu pleins de matches, surtout ces dernières semaines avec le tournoi de Cincinnati. Ils ont été hyper importants mentalement avant d'arriver ici". Et physiquement, tous les voyants sont au vert puisque "la récupération ne sera pas un enjeu" pour lui, selon ses dires.

Autrement dit, il est prêt à en découdre. Plus que jamais. "Je me sens vraiment très en forme, j’adore jouer en cinq sets, a-t-il averti. En fait, j’adore mes probabilités de victoire ("I like my chances", NDLR) au meilleur des cinq sets sur le central de l’US Open. Quel que soit l’adversaire". Avis aux amateurs…

