"Quand on a gagné 150 millions de dollars, c'est facile de faire l'impasse" : Collins répond à Djoko

US OPEN - La joueuse américaine Danielle Collins n'a pas apprécié la prise de position de Novak Djokovic sur les conditions "extrêmes" qui empêcheraient la tenue du Majeur américain. Dans une story publiée sur son compte Instagram, la 51e joueuse mondiale a dénoncé les "contradictions" du Serbe, coupable selon elle d'un manque de solidarité avec ses collègues moins bien classés.

Jouera-t-on à Flushing Meadows ou pas ? Si la Fédération américaine de tennis (USTA) fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'US Open ait lieu aux dates prévues (31 août-13 septembre), le numéro 1 mondial Novak Djokovic n'a pas hésité à faire part de son scepticisme quant aux conditions d'accueil des joueurs. Mais la prise de position du Serbe ne fait apparemment pas l'unanimité sur les circuits ATP et WTA. Danielle Collins, actuelle 51e mondiale, lui a d'ailleurs sèchement répondu dans une story sur son compte Instagram, estimant que le "Djoker" mettait des bâtons dans les roues de ses collègues moins fortunés.

"C'est une contradiction importante après avoir demandé aux joueurs du top 100 de faire des dons à ceux qui étaient classés au-delà de la 250e place mondiale. Nous ne pouvons plus jouer ni gagner notre vie depuis février. Et il y a une chance que l'US Open ait lieu sous des conditions strictes de sécurité sanitaire. (...) C'est une immense opportunité pour tous de recommencer à gagner de l'argent et nous avons le numéro 1 mondial qui dit que de n'avoir qu'une seule personne à ses côtés pour s'entraîner, ce sera trop dur", a considéré l'Américaine.

"Ce serait bien que le meilleur joueur du monde ne gâche pas cette chance de travailler à nouveau"

Collins a ainsi dénoncé une certaine déconnexion de Djokovic qui, comme tous les cadors du circuit, bénéficie d'une équipe élargie pour l'accompagner à travers le monde toute la saison. "Si la santé des joueurs est protégée et que l'ATP, la WTA et l'USTA font tout pour s'en assurer, nous devrions soutenir ces efforts. C'est facile pour quelqu'un qui a gagné près de 150 millions de dollars sur le circuit (un peu plus de 143 millions pour Djokovic, ndlr) d'essayer de dire aux gens quoi faire de leur argent, et de refuser de jouer l'US Open. Pour celles et ceux d'entre nous (la plupart des joueuses et des joueurs) qui ne voyagent pas avec leur entourage, travailler à nouveau est un besoin. Ce serait bien que le meilleur joueur du monde soutienne cette opportunité au lieu de la gâcher", a-t-elle ajouté.

Djokovic a estimé de son côté avoir eu plusieurs retours négatifs de ses collègues quant à une éventuelle participation à l'US Open. Il a d'ailleurs avoué penser que le circuit ne reprendrait qu'en septembre sur terre battue.

