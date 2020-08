US OPEN - C'était l'une des grandes questions en suspens, la réponse est désormais connue. Simona Halep, n°2 mondiale a annoncé lundi sur les réseaux sociaux qu'elle avait pris la décision de déclarer forfait pour le Grand Chelem américain. La liste des forfaits ne cesse de s'allonger...

Elle aura attendu jusqu’au dernier moment. Mais ce que l’on pressentait depuis plusieurs semaines déjà s’est confirmé : Simona Halep ne jouera pas l’édition 2020 de l’US Open. La numéro 2 mondiale, qui a glané le 21e titre de sa carrière sur la terre battue de Prague dimanche pour sa reprise de la compétition sur le circuit, l’a officiellement annoncé sur les réseaux sociaux lundi. Il s’agit déjà du 6e forfait dans le top 10 mondial féminin en vue du Majeur américain (31 août-13 septembre).

"Après avoir pesé le pour et le contre, avoir analysé toutes les données des circonstances exceptionnelles que nous vivons, j'ai décidé que je ne voyagerai pas à New York pour jouer l'US Open. J'ai toujours dit que ma santé serait ma priorité et au coeur de ma décision, par conséquent je préfère rester et m'entraîner en Europe. Je sais que l'USTA (Fédération américaince de tennis, NDLR) et la WTA ont travaillé sans relâche pour organiser un événement sûr, et je souhaite à tout le monde un tournoi plein de succès", a tweeté Halep.

Une hécatombe dans le top 10

Depuis le début de la crise, la Roumaine n’avait pas caché ses craintes à l’idée de voyager alors que le coronavirus n’était pas sous contrôle. Elle avait d’ailleurs indiqué qu’elle ne prendrait pas de risques pour sa santé et pour celle des autres et qu’elle n’irait aux Etats-Unis que si la situation était sûre à 100 %. Et si elle semblait quasiment sûre de son choix depuis deux mois, elle s’est accordée tout le temps nécessaire pour y réfléchir, ne se retirant pas des listes officielles des engagées du simple dames jusqu’à lundi.

Victorieuse en République tchèque sur ocre, Halep devrait donc se préparer pour Roland-Garros (27 septembre-11 octobre), à l'image de Stan Wawrinka ou Gaël Monfils chez les messieurs. Il s'agit de la 19e joueuse à se retirer de la tournée américaine dans le top 100 à la WTA, la 6e dans le top 10. Numéro 3 mondiale, Karolina Pliskova est donc actuellement en position de tête de série numéro 1 pour le Grand Chelem new-yorkais et Serena Williams (9e au classement) afficherait ainsi le matricule 3 derrière sa compatriote Sofia Kenin, championne en Australie en début d'année. Malgré sa défaite à Lexington pour sa reprise, l'occasion semble belle pour l'Américaine de 38 ans d'aller chercher enfin son 24e titre majeur.

