US OPEN - A cause de l'arrêt des compétitions depuis mars dernier, du fait de la pandémie de Covid-19, l'ATP a décidé de modifier lundi son système de classement pour l'année 2020. Désormais, les 18 meilleurs résultats de chaque joueur seront pris en compte entre mars 2019 et décembre 2020 et non plus sur l'année écoulée. Un nouveau système qui avantagera notamment Rafael Nadal et Roger Federer.

La pandémie de coronavirus a largement perturbé le calendrier de la saison 2020. Elle va également impacter son classement. A la reprise en août, les 18 meilleurs résultats de chaque joueur seront toujours pris en compte. Plus sur l'année écoulée mais entre mars 2019 et décembre 2020. "L'idée est d'apporter de la stabilité aux joueurs qui ne peuvent pas ou préfèrent ne pas jouer en 2020 pour des raisons de santé et de sécurité... ou récompenser les joueurs qui réussissent bien après la reprise du Tour en 2020", indique l'ATP dans un communiqué publié lundi soir.

Ce nouveau système de classement sera bénéfique pour Rafael Nadal. Vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open 2019, l'Espagnol sera sûr de conserver le bénéfice de ces deux victoires en Grand-Chelem jusqu'à la fin de l'année. Le Majorquin n'est donc plus obligé de participer à l'édition 2020 de Flushing Meadows et des Internationaux de France. De retour seulement au début de l'année 2021 pour cause de blessure à un genou, Roger Federer perdra peu de points, même s'il n'a plus joué depuis janvier dernier.

