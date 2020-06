Toni Nadal : "Rafa m'a parlé du calendrier, il doute de sa participation à l'US Open"

US OPEN - Dans un entretien accordé à ESPN, Toni Nadal s'est exprimé sur la reprise de la saison tennistique. Estimant le programme trop chargé de Washington à Roland-Garros, il a confié que son neveu lui avait dit ne pas être sûr de se rendre à Flushing Meadows fin août.

Qui sera au rendez-vous de l'US Open ? Alors que le Majeur américain a été officiellement maintenu aux dates prévues (31 août-13 septembre) et qu'il devra déjà se passer de la présence de Roger Federer, blessé au genou, son rival espagnol Rafael Nadal n'est pas sûr de faire le déplacement à New York. C'est en tout cas ce qu'a confié son oncle et ex-coach Toni lors d'un entretien vidéo à ESPN.

"La vérité, c'est que je ne sais pas si Rafa ira (à l'US Open, NDLR). J'en ai discuté avec lui et il doutait de sa présence. Il m'a parlé du calendrier qui me semble mauvais parce qu'il est presque irréalisable pour les joueurs expérimentés comme lui, Djokovic ou Federer", a considéré Toni Nadal. En six semaines, trois Masters 1000 et deux tournois du Grand Chelem sont ainsi au programme de la reprise du circuit (Cincinnati, US Open, Madrid, Rome et Roland-Garros).

"Il faut revoir l'attribution des points, parce que ce ne sera pas possible de jouer toutes les semaines"

Pour ceux qui iront loin à Flushing Meadows, il est ainsi inenvisageable de s'aligner dans la Caja Magica la semaine suivante, avec le voyage, le décalage horaire et la fatigue. Quant à jouer la semaine précédant Roland-Garros consacrée au tournoi de Rome, elle pourrait aussi souffrir de l'absence des cadors qui préfèrent habituellement peaufiner les derniers réglages de leur préparation et éviter de gaspiller inutilement de l'énergie avant de jouer des matches au meilleur des cinq sets. Voir Rafael Nadal faire l'impasse sur le dur américain pour se consacrer à la terre battue ne paraît pas si improbable de ce point de vue.

Dans des circonstances où les meilleurs devraient être contraints à faire des choix, Toni Nadal estime que l'ATP devrait faire quelques aménagements sur son système de classement. "C'est très bien qu'il y ait beaucoup de tournois, mais il faut revoir exceptionnellement l'attribution des points, parce que jouer toute les semaines, ce ne sera pas possible", a-t-il fait valoir. Rappelons notamment que Rafael Nadal est tenant du titre à l'US Open, à Rome et à Roland-Garros, et avait atteint les demi-finales à Madrid en 2019. Il devrait donc défendre 5360 points en cinq semaines, un défi gigantesque.

"En tant que numéro 1, Djokovic aurait dû être plus vigilant, mais c'est une erreur que peut faire n'importe qui"

Enfin, invité à s'exprimer sur le fiasco de l'Adria Tour, Toni Nadal a souligné la responsabilité de Djokovic, tout en calmant le jeu. "C'est vraiment dommage... Une bonne initiative au départ s'est transformée en problème sanitaire lié au coronavirus. Ce n'est ni bon pour le tennis, ni pour Djokovic qui, en tant que numéro 1 mondial, aurait dû être plus vigilant. Les autres joueurs aussi auraient dû faire plus attention."

L'oncle de "Rafa" a tenu ainsi à remettre les événements dans leur contexte, tout en regrettant leurs éventuelles conséquences sur la reprise. "En Serbie, ils n'étaient pas aussi stricts dans leurs mesures contre la pandémie. C'est donc une erreur que peut faire n'importe qui. Djokovic s'en est excusé, mais c'est un contretemps dans la perspective d'un retour à la normale du circuit", a-t-il conclu tout en nuance et pondération.

