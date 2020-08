US OPEN - Le Majeur new-yorkais, qui se tiendra du 31 août au 13 septembre prochains, a dévoilé jeudi ses wildcards pour les tableaux de simples dames et messieurs. Toutes ont été attribuées à des Américains sauf deux pour des revenants de marque : Kim Clijsters et Andy Murray.

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est désormais officiel : Kim Clijsters et Andy Murray intégreront directement les grands tableaux des simples dames et messieurs de l'US Open. Les deux anciens numéros 1 mondiaux ont reçu des invitations officielles du tournoi jeudi, comme 14 autres joueuses et joueurs. La Belge devrait ainsi disputer son premier tournoi du Grand Chelem depuis huit ans, tandis que l'Ecossais, lui, n'a plus goûté aux batailles au meilleur des cinq sets depuis l'Open d'Australie 2019.

US Open Nadal, Federer, Monfils, Wawrinka out : Vers un US Open au rabais ? HIER À 17:44

Apparue plutôt à l'aise dans une compétition par équipes américaine dernièrement (World Team Tennis), Clijsters, 37 ans, est sortie cette saison de sa deuxième retraite après sept ans d'inactivité. Elle s'est inclinée au 1er tour des deux tournois qu'elle a disputés (Dubaï et Monterrey) avant l'interruption de la saison par la pandémie de coronavirus.

Murray soumettra sa hanche au défi des 5 sets

Elle retrouvera à Flushing Meadows un tournoi qu'elle a remporté à trois reprises (2005, 2009 et 2010). Sept Américaines, Usue Arconada, CiCi Bellis, Francesca Di Lorenzo, Caroline Dolehide, Ann Li, Robin Montgomery et Whitney Osuigwe ont également bénéficié de wild cards.

Play Icon WATCH Murray : "Le coronavirus se moque de qui nous sommes, il faut respecter les règles..." 00:01:02

Andy Murray, lui, devrait disputer dans la "bulle" de New York ses premiers matches en 2020, d'abord dans le cadre du Masters 1000 de Cincinnati exceptionnellement délocalisé et qui l'a aussi invité, puis dans celui de l'US Open. Le Britannique s'était imposé à Flushing en 2012, il s'agira cette fois de tester sa hanche pour voir si elle supporte le défi physique des cinq sets.

Dans le tableau messieurs, sept Américains l'accompagneront aussi parmi les wild cards : Ulises Blanch, Maxime Cressy, Sebastian Korda, Thai-Son Kwiatkowski, Michael Mmoh, Brandon Nakashima et JJ Wolf.

US Open Flushing privé de son champion sortant : Le forfait de Nadal en 5 stats marquantes HIER À 21:51