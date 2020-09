Elle porte désormais tous les espoirs bleus. Après l'élimination sèche de Corentin Moutet par Félix Auger-Aliassime dans le tableau masculin, Alizé Cornet était la seule Française à pouvoir atteindre la deuxième semaine de l'US Open. Et samedi, en night session, elle a confirmé sa belle forme du moment en s'offrant l'Américaine Madison Keys, tête de série numéro 7, sur abandon en début de deuxième set (7-6, 3-2) après 1h29 de jeu. Pour son premier huitième de finale à Flushing, elle affrontera la revenante et décidément surprenante Tsvetana Pironkova, tombeuse de Donna Vekic (6-4, 6-1).

Elle a complété sa collection. Alizé Cornet va jouer en deuxième semaine à New York, une performance qu'elle avait déjà réalisée dans les trois autres Majeurs (Open d'Australie 2009, Roland-Garros 2015 et 2017, Wimbledon 2014). Et elle l'a fait avec la manière puisqu'elle a sorti Madison Keys, finaliste malheureuse du tournoi voici trois ans. Certes, l'Américaine a dû jeter l'éponge, visiblement gênée par une blessure au cou, mais tout le mérite en revient à la Française qui a su tenir sa cadence à l'échange.