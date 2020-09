Qu'avez-vous vu et quelle a été votre réaction quand Novak a frappé la balle, puis pendant la discussion et la décision finale ?

Quand ils ont parlé au filet, j'étais juste en train de me concentrer en cas de reprise du match. A un moment, j'ai demandé à l'arbitre : 'Que se passe-t-il ?' Car cela commençait à devenir long. Cela a duré 10 ou 15 minutes. Mais il faisait un peu froid, donc je vais être prêt au cas où on devait reprendre le match. Je l'ai interrogé, puis Novak est venu me serrer la main. C'est tout.

P.CB : Je pense que ce n'était pas intentionnel. Je ne pense pas que l'un d'entre nous, les joueurs, puissions faire ce genre de choses de manière intentionnelle. C'est juste quelque chose de fait sur le moment. Je l'ai breaké et voilà, il a balancé une balle. Je pense que c'était de la malchance. On ne peut pas faire ça. Mais évidemment que je pense que Novak n'a jamais voulu toucher la juge de ligne.

P.CB : Je ne sais pas. Je pense qu'il s'en expliquera. C'est évidemment un moment difficile à vivre pour lui. Je le vivrai mal si cela avait été moi. Mais je ne pense pas ces évènements et le conseil des joueurs sont des choses à associer. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas le moment de parler de syndicat. Novak est un grand joueur et une grande personne. Je pense qu'il ne voulait pas que cela arrive. C'était une affaire de malchance pour la juge de ligne. Je suis désolé que cela soit arrivé car je ne voulais pas me qualifier comme ça en quarts de finale. Je jouais très bien et je prenais du plaisir dans ce match.