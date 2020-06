US OPEN - Alors que l'US Open n'organisera pas de tournoi pour les joueurs en fauteuil roulant cette saison en raison de la pandémie de Covid-19, cette décision a déclenché une grosse colère du numéro un mondial Dylan Alcott, qui évoque "une discrimination ecoeurante".

Dylan Alcott a fait part de ses états d'âme sur son compte Twitter. L'Australien, numéro 1 mondial de quad, une catégorie de tennis en fauteuil roulant, a dénoncé jeudi une "discrimination écoeurante" de la part de l'US Open, qui n'organisera pas de tournoi pour les joueurs en fauteuil cette saison en raison de la pandémie de Covid-19. "Je viens d'apprendre que l'US Open (qui accueillera à partir du 31 août les membres des circuits ATP et WTA) se déroulera sans tennis-fauteuil. Les joueurs n'ont pas été consultés", a lâché le tenant du titre en double à New York.

US Open "La décision n'a pas été prise à la légère" : Andreescu défendra son titre à Flushing Meadows IL Y A 5 HEURES

"Je croyais en avoir fait assez pour me qualifier (double vainqueur du tournoi, numéro 1 mondial). Mais malheureusement j'ai raté la seule chose qui importait : la faculté de marcher. Discrimination écoeurante", a poursuivi le natif de Melbourne. "Et s'il vous plaît, ne me dites pas que j'encours "plus de risques" parce que je suis invalide. Oui, je suis invalide mais cela ne me rend pas malade", a encore fulminé Alcott, furieux que la question de sa participation ait été réglée par "des gens bien portants".

Vainqueur de dix titres en simple du Grand Chelem, Alcott est un défenseur acharné des sportifs invalides. Avant de s'illustrer en quad, il avait décroché avec l'Australie la médaille d'or au tournoi de basket-ball en fauteuil des Jeux paralympiques de Pékin, en 2008. L'US Open, dont le maintien aux dates initialement prévues mais à huis clos a été confirmé mardi, est la cible de critiques depuis plusieurs jours.

Play Icon WATCH Mouratoglou : "Si les Top joueurs n'y vont pas, ça remettra en cause la tenue de l'US Open" 00:03:01

Face au strict protocole sanitaire envisagé par les organisateurs, alors que la ville hôte du tournoi a été particulièrement éprouvée par la pandémie, plusieurs figures du circuit masculin dont Novak Djokovic et Rafael Nadal ont laissé planer le doute quant à leur participation. Réagissant au maintien du tournoi, l'Australien Nick Kyrgios a fustigé une décision "égoïste". La Roumaine Simona Halep (n°2 mondiale) devrait renoncer à se rendre à New York, afin de se concentrer sur Roland-Garros, reporté à la fin du mois de septembre.

US Open Serena sera bien de la partie à Flushing IL Y A 21 HEURES