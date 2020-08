Gilles Simon et Adrian Mannarino ont fait le job. Les deux Français, vainqueurs respectifs de Mohamed Safwat et Lorenzo Sonego, se sont qualifiés pour le deuxième tour de l'US Open, ce lundi. Le Niçois s'est assez aisément débarrassé de l'Egyptien, 135e mondial (6-1, 6-4, 6-4) en 2h12 de jeu.

Supérieur en tous points à son adversaire, notamment au service, Simon a été plus adroit et régulier dans le jeu, concédant seulement 22 fautes directes contre 46 commises par son adversaire et concrétisant cinq de ses dix balles de break. Le Français jouera au prochain tour contre l'Américain Taylor Fritz, tête de série N.19, ou l'Allemand Dominik Koepfer (91e).