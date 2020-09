"Les règles sont ce qu'elles sont. C'est soit un avertissement, soit une disqualification. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire et peut-être que je ne suis pas objectif, mais je pense qu'ils auraient dû lui donner juste un jeu de pénalité. On commence le deuxième set et c'est réglé", s'est positionné l'ancien joueur. "Oui, les règles sont les règles. Mais en prenant tous les éléments en considération, le fait que Novak n'a pas fait ça de manière intentionnelle, la situation avec le coronavirus et tout le reste, ils n'auraient pas dû prendre cette décision. Il n'aurait pas dû être disqualifié."