US OPEN - Si la reprise des circuits en août annoncée mercredi est une bonne nouvelle pour le tennis mondial, de nombreux joueuses et joueurs moins bien classés ont peu goûté l'annulation des qualifications de l'US Open. Même s'ils bénéficieront d'une compensation financière, cet écart de traitement est le symbole d'un sport à plusieurs vitesses.

"Quelle gifle" : privés de tournois - et donc de revenus - pendant cinq mois par la pandémie de nouveau coronavirus, joueuses et joueurs du bas de l'échelle sont amers à l'annonce de la reprise, dont les modalités creusent encore le fossé avec l'élite du tennis mondial. Ce qui cristallise leur colère, c'est l'absence de qualifications à l'US Open entérinée mercredi par la Fédération américaine (USTA) dans la logique de "réduire le risque" de propagation du virus en limitant le nombre de personnes présentes à Flushing Meadows. Les tableaux des doubles messieurs et dames ont également été resserrés. Double mixte, juniors et tennis fauteuil n'auront eux carrément pas droit de cité.

Habituellement, 128 joueurs et autant de joueuses au-delà de la 100e place mondiale disputent ces qualifications. A la fin de l'été (31 août-13 septembre), ce sont presque autant qui ne seront pas conviés à New York, puisque seuls les 120 meilleurs, plus huit "wild cards" (invitations de l'organisation), seront de la fête.

Benneteau : "Une injustice sportive et financière hallucinante"

"Merci à l'ATP et à l'US Open de prolonger encore mon chômage", ironise sur Twitter l'Américain Mitchell Krueger, 195e joueur mondial et victime directe de cette décision. "Quelle gifle pour tous ceux qui jouent les qualifications, qui n'auront même pas l'occasion de défendre leurs chances et qui dépendent littéralement de l'argent des Grands Chelems pour survivre!", se désole l'Américaine Sachia Vickery, elle 158e joueuse mondiale.

Le noeud du problème, c'est précisément la "Grand Chelem-dépendance" de la santé financière de ces joueurs évoluant grosso modo entre les 100e et 250e places mondiales. On peut considérer les cas de Krueger et Vickery comme emblématiques : à titre d'exemple, en 2019, le premier a tiré près de 60% de ses gains des quatre levées du Grand Chelem (environ 89 000 dollars sur 152 000), la seconde encore plus, près des deux-tiers (environ 119 000 dollars sur 186 000). L'un comme l'autre n'ont pourtant figuré qu'une fois dans le tableau principal. Et au total, elle a disputé 24 tournois, tous circuits confondus, lui 31.

"Le fait qu'il n'y ait pas de qualifications est d'une injustice sportive et financière hallucinante. C'est eux qui ont le plus besoin de jouer et de gagner de l'argent, pas les trente ou quarante premiers mondiaux", résume à l'AFP l'ancien joueur Julien Benneteau, devenu capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Difficile ainsi d'avaler que le tennis mondial a largement décidé de redémarrer sans eux.

L'USTA débloque 6,6 millions de dollars pour dédommager les engagés en qualifications

"Sympa d'avoir eu une réunion avec plus de 400 joueurs pour que maintenant moins d'un tiers seulement puisse jouer... Ca montre qu'au bout du compte, nous sommes juste des numéros...", déplore l'Allemand Dustin Brown (239e), en faisant référence à une visioconférence organisé par l'ATP il y a une semaine. "Ne pas jouer de qualifications et avoir des tableaux de double réduits va creuser les inégalités, s'alarme la Canadienne Gaby Dabrowski, spécialiste du double et membre du Conseil des joueuses de la WTA. Nous ne voulons pas que le curseur grimpe encore de manière disproportionnée."

Certes, en pleine pandémie, les différentes instances du tennis mondial (ATP, WTA, Grand Chelem et ITF) ont rassemblé plus de six millions de dollars à destination de quelque 800 joueuses et joueurs mis en difficultés financières par la crise sanitaire mondiale. Et l'USTA a réservé 3,3 millions de dollars à l'ATP et autant à la WTA, qu'elle les invite à consacrer à "dédommager les joueurs" privés de qualifications et à "subventionner ou organiser" d'autres tournois pour leur venir en aide.

Les gros tournois et les meilleurs joueurs privilégiés

De fait, au-delà de l'US Open version restreinte, le nouveau calendrier ATP dévoilé mercredi fait la part belle aux plus gros rendez-vous, avec, sur sept tournois, deux Grand Chelem, l'US Open et Roland-Garros (avec des qualifications, mais peut-être réduites), et trois Masters 1000. Et même si l'ATP "continue d'explorer toutes les options pour (y) ajouter d'autres tournois ATP 500 et 250" et annonce la reprise du circuit secondaire (Challenger) "la semaine du 17 août", les occasions de jouer risquent de se faire très rares.

"Ils vont mettre des Challenger pour que certains puissent jouer, mais il n'y en aura pas beaucoup et, du coup, ils vont fermer aux alentours du 170e, 180e joueur mondial. Les autres ne vont pas pouvoir jouer", estime Benneteau. "Aujourd'hui, estime-t-il, si beaucoup de joueurs ne se sentent pas représentés, je les comprends."

