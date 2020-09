Comme Felix Auger-Aliassime deux jours plus tôt, Alex De Minaur a été mangé tout cru par Dominic Thiem. Auteur d'une nouvelle prestation solide, la tête de série numéro 2 file vers les demi-finales de Flushing Meadows pour la première fois de sa carrière. Il retrouvera Daniil Medvedev, un adversaire qui lui réussit plutôt bien jusqu'ici (deux victoires à une pour Thiem). Pour préparer ce grand choc de l'US Open, l'Autrichien pourra se baser sur sa partition de mercredi qui a été quasi-parfaite.

US Open

Agressif dans les échanges, comme à son habitude, le troisième joueur mondial, assez porté vers l'avant comme le prouve son pourcentage de points gagnés au filet (75%), s'est également montré efficace au service : 11 aces, 83% de points remportés sur sa première balle. Avant son match de vendredi, Dominic Thiem devra cependant corriger quelques détails, qui ne pardonneront pas face à Daniil Medvedev. Contre Alex De Minaur, l'Autrichien a concédé deux breaks sur les sept opportunités de l'Australien et a effectué 31 fautes directes. Soit six de plus que son adversaire du jour.