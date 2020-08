Aryna Sabalenka – Océane Dodin

1er tour, simple dames

Océane Dodin n’a pas été vernie par le tirage au sort. Pour son entrée en lice, la Française, actuellement 118e joueuse mondiale, sera condamnée à réaliser une grande performance pour ne pas faire rapidement ses bagages. Aryna Sabalenka, tête de série numéro 5 du tournoi, lui fera face. Mais Dodin n’est pas du genre à se laisser impressionner par un statut, d’autant que celui de son adversaire est un peu boursouflé. Car la Biélorusse, 11e à la WTA, profite de l’absence de six joueuses dans le top 10 à Flushing Meadows pour afficher ce prestigieux matricule.

Il n’en demeure pas moins qu’elle sera évidemment favorite. Pourtant, indéniablement, la longiligne tricolore aura un coup à jouer. D’abord parce que son style de puncheuse lui permet d’être une menace pour n’importe quelle joueuse, y compris les membres de l’élite. En début d’année, Dodin a ainsi battu Johanna Konta à Saint-Pétersbourg et a offert une belle résistance à Sofia Kenin à Lyon. Ensuite, parce que Sabalenka n’affiche pas une forme resplendissante depuis la reprise : elle a ainsi été battue par Cori Gauff à Lexington et Jessica Pegula lors du tournoi de Cincinnati délocalisé à New York. En Grand Chelem, elle tarde également à confirmer son potentiel. Mais pour espérer créer la surprise, Dodin devra limiter les cadeaux, elle qui a tendance à les accumuler dans les mauvais jours.

Océane Dodin à Saint-Pétersbourg en 2020 Crédit: Getty Images

Kim Clijsters – Ekaterina Alexandrova

1er tour, simple dames

Voici ne serait-ce qu’un an, imaginer revoir Kim Clijsters au plus haut niveau sur un court de tennis relevait de la lubie d’un admirateur mélancolique. Et pourtant, la Belge s’est lancée ce défi insensé fin 2019, et son statut de triple championne à Flushing Meadows (2005, 2009, 2010) lui a permis d’obtenir une wild-card, huit ans après son dernier US Open. Rien que pour cette raison, son 1er tour est évidemment très attendu, d’autant qu’elle a déjà montré à Dubaï et à Monterrey, respectivement contre Garbine Muguruza et Johanna Konta, qu’elle n’avait rien perdu de sa qualité de frappe de balle.

Mais à 37 ans, les interrogations sur sa capacité à tenir physiquement l’intensité d’un match de haut niveau n’ont pas encore été levées. Malgré la suspension du circuit, la Belge s’est entraînée et a participé cet été au "World Team Tennis", exhibition américaine (sorte d’Intervilles) au cours de laquelle elle s’est montrée à son avantage. Mais elle s’est blessée aux abdominaux, ce qui l’a contraint au forfait à Cincinnati. Elle n’a évidemment jamais affronté son adversaire, Ekaterina Alexandrova, 25 ans et 27e joueuse mondiale. La Russe a remporté en début de saison à Shenzhen son premier titre et est clairement sur la pente ascendante. Sera-t-elle intimidée à l’idée d’affronter une star du jeu sur le retour ? L’affiche suscite bien des curiosités.

Pin : "Que Clijsters reprenne le tennis avec 3 enfants me laisse sans voix"

Alexander Zverev – Kevin Anderson

1er tour, simple messieurs

C’est le genre d’affiche qu’on n’envisage pas avant la deuxième semaine. Oui mais voilà, Kevin Anderson a connu une saison 2019 cauchemardesque. Le coude qui grince puis le genou, les pépins physiques ne l’ont pas lâché, ne lui permettant de s’aligner que sur cinq tournois. Résultat : le géant sud-africain est passé de la 5e à la 124e place mondiale en un an et demi. S’il a intégré directement le grand tableau grâce aux forfaits de certains, il n’était donc pas à l’abri de tirer un gros morceau et il a hérité d’Alexander Zverev.

Ce dernier a beau avoir le statut de tête de série numéro 5 du tournoi, il n’a pas dû se réjouir en constatant ce que le sort lui avait réservé. Pour sa rentrée en Masters 1000, il s’est fait piéger par Andy Murray cette semaine, alternant le bon et l’inquiétant, notamment au service. Toujours fébrile sur seconde balle, Zverev ne respire pas la confiance, mais a atteint le dernier carré en Grand Chelem pour la première fois à Melbourne en début d’année et il a remporté ses quatre duels (cinq en comptant la Laver Cup) précédents face à Anderson. Le duel s’annonce tendu et intéressant.

Thiem tient sa première finale loin de Roland : Les temps forts de sa demie contre Zverev

Jannik Sinner – Karen Khachanov

1er tour, simple messieurs

Jannik Sinner est actuellement le seul joueur de moins de 20 ans dans le top 100. Même s’il s’en est fallu de quelques semaines pour qu’il soit encore accompagné par Félix Auger-Aliassime dans ce domaine, la statistique donne une idée du potentiel du jeune Italien. Alors qu’il intégrait pour la première fois directement le grand tableau d’un Majeur, il a déjà passé un tour en Australie en janvier. Particulièrement performant sur dur (et en indoor où il a battu David Goffin, son premier top 10 à Rotterdam), il peut déjà jouer les trouble-fête.

Son tennis offensif et sa qualité de frappe pourraient d’ailleurs faire des merveilles sur la surface new-yorkaise accélérée par rapport aux années précédentes à en croire l’USTA (Fédération américaine de tennis). Mais la reprise a été difficile pour Sinner qui s’est incliné dès les qualifications du Masters 1000 de Cincinnati contre son compatriote Salvatore Caruso. Il n’empêche que son duel du 1er tour face à Karen Khachanov fait saliver. Plus expérimenté et plutôt à l’aise à Flushing où il avait tenu la dragée haute à Rafael Nadal voici deux ans, le Russe devra rester sur ses gardes et être très autoritaire pour éviter une déconvenue.

ROTTERDAM - Sinner - Goffin : Le résumé

Karolina Pliskova – Caroline Garcia

2e tour, simple dames

Où en est Caroline Garcia ? La question pourrait certes s’appliquer à bien d’autres joueuses et joueurs après un arrêt forcé de plus de cinq mois, mais elle est particulièrement pertinente pour la Française qui manque de confiance depuis un certain temps. Classée à une 49e place mondiale que beaucoup estiment indigne de son talent, la Lyonnaise s’est entraînée une bonne partie de l’été du côté de l’académie de Rafael Nadal à Majorque. Physiquement, elle semble prête au défi new-yorkais et a montré de belles choses face à Sloane Stephens avant de subir les foudres d’une Victoria Azarenka retrouvée lors du Premier 5 de Cincinnati.

Si la logique est respectée, elle devrait passer l’obstacle Jasmine Paolini et probablement se retrouver face à un défi majuscule au 2e tour en la personne de Karolina Pliskova. Tête de série numéro 1 grâce aux absences conjuguées d’Ashleigh Barty et Simona Halep, la grande Tchèque fait incontestablement partie des favorites de cet US Open et est une sacrée montagne à gravir. Mais elle a du mal à confirmer sa grande régularité en Grand Chelem et a raté sa reprise à New York, battue d’entrée par Veronika Kudermetova. Garcia n’a pas de raisons de faire de complexes, d’autant que le bilan est équilibré entre les deux joueuses (3 victoires partout). Une belle surprise ne serait pas pour nous déplaire.

Caroline Garcia lors de l'Open d'Australie 2020 Crédit: Getty Images

Félix Auger-Aliassime – Andy Murray

2e tour, simple messieurs

Cet US Open si particulier mettra en scène un deuxième "come-back" sur la scène majeure. Comme Kim Clijsters, Andy Murray va rejouer en Grand Chelem. Un événement attendu puisque la dernière fois que cela lui était arrivé à Melbourne en janvier 2019, l’Ecossais croyait faire ses adieux au tennis professionnel, torturé par sa hanche de malheur. Mais une lourde opération a tout changé et l’ex-numéro 1 mondial (désormais 134e) remontera sur le ring pour ainsi dire face à Yoshihito Nishioka. Si le défi des cinq sets pourrait être un obstacle de taille, il est permis d’espérer le voir franchir ce premier obstacle, auquel cas il pourrait croiser la route de Félix Auger-Aliassime.

Avouons-le franchement, on espère assister à ce choc des générations dont l’issue serait des plus incertaines et ce pour plusieurs raisons. D’abord, parce que le jeune Canadien, malgré son statut de tête de série numéro 15, n’a pas vraiment de bons souvenirs de l’US Open où il n’a jamais franchi le 1er tour. Voici deux ans, des palpitations cardiaques l’avaient contraint à l’abandon, et en 2019, son compatriote Denis Shapovalov l’avait dominé à la régulière. Ensuite parce que Murray s’est offert son premier top 10 en trois ans en la personne d’Alexander Zverev cette semaine, pendant qu’Auger-Aliassime a affiché un niveau irrégulier lors de sa défaite contre Tennys Sandgren. On ne demande donc qu’à les voir croiser le fer.

Passings puissants et amorties assassines : Murray en a fait voir de toutes les couleurs à Zverev

Ugo Humbert – Matteo Berrettini

2e tour, simple messieurs

De retour sur la terre de ses exploits, Matteo Berrettini va-t-il retrouver l’inspiration ? Il n’aura en tout cas pas la pression de défendre les points de sa demi-finale de l’an passé. Mais avant de penser à aller si loin, il pourrait croiser la route d’Ugo Humbert au 2e tour s’ils disposent respectivement des Japonais Go Soeda et Yuichi Sugita, comme la logique le voudrait. En cas de confrontation en fin de saison dernière, on n’aurait pas donné cher de la peau du gaucher messin, mais le coronavirus est passé par là et les cartes sont rebattues.

Et si Humbert a dû s’incliner d’entrée face à Grigor Dimitrov lors du Masters 1000 de Cincinnati, Berrettini n’a pas non plus fait forte impression, dominant de justesse le qualifié finlandais Emil Ruusuvuori avant de se heurter à Reilly Opelka et son service de plomb. En progression constante (bien que moins fulgurante que celle de l’Italien), Humbert a remporté le premier titre de sa carrière à Auckland en tout début de saison, un accomplissement qui pourrait l’aider à passer un nouveau cap. S’ils sont au rendez-vous et en forme, le duel promet.

Berrettini - Opelka : Le résumé

Cori Gauff – Naomi Osaka

3e tour, simple dames

A ce stade, les affiches deviennent clairement de plus en plus hypothétiques. Leur choix dépend de nos souhaits autant qu’il s’appuie sur une certaine logique sportive. Dans cette optique, retrouver Naomi Osaka et Cori Gauff face-à-face ne semble pas incongru. Déjà parce que les deux jeunes femmes se sont affrontées deux fois en Grand Chelem, et deux fois à ce stade, le hasard faisant bien les choses. Ensuite parce qu’à 16 ans, Gauff, déjà 50e mondiale, a un caractère de championne qui pourrait bien lui permettre de se débarrasser d’abord d’Anastasija Sevastova au 1er tour, puis de Daria Kasatkina ou Marta Kostyuk au 2e.

Il y a un an jour pour jour, Osaka avait écrasé sa cadette sur la même scène (6-3, 6-0), séchant même ses larmes à l’issue de la rencontre. Gauff a ensuite pris une belle revanche à l’Open d’Australie (6-3, 6-4). Des retrouvailles hypothétiques feraient donc office de belle, certainement en night session. Demi-finaliste à Lexington, l’Américaine est en forme pour cette reprise, et que dire d’Osaka dont le tennis semble déjà bien en place (elle est encore en lice dans le Premier 5 de Cincinnati). Dans le contexte actuel aux Etats-Unis, un match opposant ces deux voix fortes contre le racisme aurait incontestablement aussi une forte dimension symbolique. De quoi peut-être lui apporter un supplément d’âme malgré l’absence du public.

6-3, 6-0 en 65 minutes : Osaka était (beaucoup) trop forte pour Gauff

Benoît Paire – Andrey Rublev

3e tour, simple messieurs

Concédons-le d’emblée, cette potentielle opposition est des plus incertaines. Arrivé dans la bulle new-yorkaise il y a un peu plus d’une semaine, Benoît Paire n’a pas vraiment rassuré quant à son état de forme. Pour son match officiel de reprise, il a vécu un cauchemar, ou plutôt un calvaire : sept jeux joués, tous perdus et un abandon face à Borna Coric pour l’Avignonnais, visiblement malade. Il ne semble donc pas aborder cet US Open dans des conditions optimales sur le plan physique, mais le numéro 1 tricolore a hérité d’un tableau plutôt favorable.

S’il est remis et a la tête à l’endroit, il est évidemment capable de se défaire du Polonais Kamil Majchrzak (108e mondial), puis de l’Australien James Duckworth (83e) ou de l’Italien Salvatore Caruso (99e) au 2e tour. Auquel cas il pourrait bien défier Andrey Rublev qui, sur la lancée de sa superbe fin de saison dernière, avait démarré 2020 sur les chapeaux de roue par deux titres consécutifs (Doha, Adélaïde). Le Russe avait atteint les huitièmes l’an dernier à Flushing et il a indéniablement les armes pour faire mal sur dur avec son tennis de puncheur énergique. Moins tranchant pour cette reprise, il a perdu d’entrée lui aussi contre Daniel Evans à "Cincinnati". L’opposition de styles entre les deux loustics qui ne se sont affrontés qu’une fois en Challenger vaudrait certainement le coup d’œil.

Sept jeux perdus sur sept, Paire n'en pouvait plus : son abandon en vidéo

Dominic Thiem – Marin Cilic

3e tour, simple messieurs

En début d’année, cette affiche hypothétique aurait certainement moins attiré notre attention. Redescendu à une anonyme 37e place, Marin Cilic semble bien loin du niveau qui lui avait permis de surprendre son monde il y a six ans pour conquérir son unique (à l’heure actuelle) titre en Grand Chelem. Lorsque la saison s’est arrêtée en raison du coronavirus, Dominic Thiem poursuivait, lui, au contraire, une irrésistible ascension. Passé proche (à quelques jeux) de son premier Majeur à Melbourne, l’Autrichien réduisait visiblement l’écart avec le "Big 3".

Pour s’entretenir pendant l’arrêt forcé des compétitions, le numéro 3 mondial a joué les stakhanovistes, jouant une trentaine de matches d’exhibition. De quoi lui assurer une rentrée réussie pensait-on, mais il en a peut-être trop fait. Car il n’a pas existé contre Filip Krajinovic. Non-match préoccupant à quelques jours du début de l’US Open ou simple accident de parcours ? Ses deux premiers tours abordables (contre Jaume Munar, puis face à Bradley Klahn ou Summit Nagal) devraient apporter des réponses. Sur la distance des cinq sets, Thiem semble à l’abri. Mais un éventuel duel face à Cilic ferait assurément office de premier test. Depuis 2011, le Croate a toujours au moins atteint le 3e tour à Flushing et les bons souvenirs peuvent réveiller d’excellentes sensations.

2 points marqués sur le service adverse et 3 jeux sauvés : Thiem a vécu une rentrée cauchemardesque

