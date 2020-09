Pas de problème en revanche pour les finalistes de l'Open d'Australie, Sofia Kenin et Garbine Muguruza. Championne à Melbourne et tête de série numéro 2 du tournoi, l'Américaine n'a fait qu'une bouchée de la Belge Yanina Wickmayer (146e), balayée en deux sets (6-2, 6-2) et 1h08 de jeu. Quant à l'Espagnole, elle a aussi dominé en deux manches (6-4, 6-4) et une heure et demie la Japonaise Nao Hibino, 78e à la WTA.