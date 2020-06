US OPEN - Au cours d'un entretien accordé à la télévision roumaine, Simona Halep a annoncé qu'elle ne jouerait plus hors d'Europe en 2020, à cause de la pandémie de coronavirus. La numéro 2 mondiale ne participera par conséquent pas au Majeur américain qui devrait avoir lieu du 31 août au 13 septembre prochains à New York.

Si l'US Open se joue effectivement comme prévu, ce sera sans Simona Halep. La numéro 2 mondiale a annoncé à la télévision roumaine, dans un entretien accordé à Pro TV, qu'elle ne voyagerait pas à l'extérieur de l'Europe quand la saison reprendra en 2020. Alors qu'elle a repris l'entraînement ces dernières semaines, l'intéressée ne sera pas de la partie à Flushing Meadows où le Majeur américain devrait être maintenu dans des conditions drastiques de sécurité sanitaire. Elle se prépare donc à rejouer sur terre battue en septembre avec Roland-Garros en point de mire.

La nouvelle est assurément un coup dur pour l'US Open qui avait déjà enregistré voici quelques jours le forfait officiel de Roger Federer qui a préféré faire une croix sur 2020 après une deuxième arthroscopie du genou droit. Ses deux compères du "Big 3" Novak Djokovic et Rafael Nadal ont exprimé, quant à eux, de gros doutes quant à un éventuel voyage à New York pour des raisons différentes. Le Serbe trouvait les conditions d'organisation "extrêmes" (avec un seul accompagnateur par joueur autorisé sur le site du tournoi entre autres), tandis que l'Espagnol doutait de la garantie de la sécurité sanitaire aux Etats-Unis et soulevait le problème d'équité sportive entre ceux qui pourraient faire le déplacement et les autres.

Vers un US Open au rabais ?

Si les joueurs américains et les mal classés poussent, au contraire, dans leur majorité pour la tenue de l'US Open, le tournoi pourrait donc souffrir de l'absence des grands noms du circuit. L'intérêt sportif de l'épreuve, déjà rendue spéciale par le huis clos, en prendrait un sacré coup, même si Djokovic a tenu à calmer le jeu en précisant qu'il souhaitait pouvoir s'aligner.

Autre conséquence de cette annonce, Halep ne disputera pas la tournée asiatique, habituellement très lucrative pour le tennis féminin et où se déroule le Masters depuis plusieurs années. Elle devrait donc mettre un terme à sa saison 2020 de manière prématurée au mois d'octobre.

