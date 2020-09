Qui a été le plus impressionnant depuis le début du tournoi ?

Maxime Battistella

Tout le piège de la question réside dans le terme "début". Incontestablement, il y a match entre les deux demi-finalistes du bas du tableau Daniil Medvedev et Dominic Thiem. Attendus en demie avant le tirage au sort, ils sont au rendez-vous et avec la manière. Aucun des deux n’a tremblé et ils ont clairement semblé avoir une belle marge sur leurs concurrents. Mais en termes de régularité depuis le début de la quinzaine, le Russe se pose là. Sa solidité à toute épreuve face à un joueur aussi dangereux et en confiance que son compatriote Andrey Rublev m’a bluffé. Excellent contreur, il a progressé de tour en tour dans sa capacité à prendre l’initiative. Décidément, Flushing lui réussit.

Cyril Morin

La réponse évidente serait Daniil Medvedev, qui n’a lâché aucune manche en route. Mais Dominic Thiem m'a encore donné l’impression d’avoir progressé depuis Melbourne, si tant est que cela soit possible. Son revers, évidemment, est encore là. Mais son jeu vers l’avant et son coup droit sont devenus des armes de destruction massives, chose qui n’était pas si flagrante il y a quelques mois encore. Physiquement, il semble monter en puissance et ses frappes sont toujours plus lourdes. Preuve qu’il en a encore sous la pédale.

Laurent Vergne

Daniil a fait du Medvedev, et c'est un compliment. Mais je trouve que Dominic Thiem a pris une dimension supplémentaire dans cette quinzaine. Pas forcément au pur plan tennistique, mais dans ce qu'il dégage. Il s'épanouit dans son rôle, d'abord d'outsider principal de Djokovic, puis de favori depuis la sortie du Serbe, ce qui n'était pas forcément évident. Il n'a plus de failles dans son jeu. Le déborder devient une mission presque aussi complexe que face à un Nadal ou un Djokovic. Et il confirme qu'il est désormais un joueur aussi solide sur dur que sur terre battue. A 27 ans, il continue d'avancer et de progresser.

Qui est le favori désormais ?

Maxime Battistella

Si tout est ouvert depuis la sortie de piste incroyable de Novak Djokovic, l’expérience reste un critère qui pourrait être décisif. Autant Medvedev m’a impressionné par sa régularité, sa progression et sa capacité de concentration, autant Thiem, lui, me semble mûr pour décrocher la timbale, après trois échecs en finales majeures. Sa montée en puissance dans ce tournoi est assez phénoménale. Après s’être rassuré dans les 1ers tours - il avait raté sa reprise "à" Cincinnati -, l’Autrichien a lâché les chevaux. Ses démonstrations contre Auger-Aliassime et De Minaur sont dignes de celles dont peuvent se targuer… les membres du "Big 3". Et Thiem était déjà tout près d’aller chercher son premier Majeur sur dur à Melbourne.

Cyril Morin

Sans surprise, Dominic Thiem. Pour les raisons évoquées plus haut mais aussi parce que je ne l’imagine pas se rater alors que l’opportunité est unique. De ses trois finales en Grand Chelem, il a acquis une forme de sérénité et de maturité. A mes yeux, il y a le "Big 3", lui et les autres. Son expérience sera précieuse dans un tableau quelque peu démuni de cette notion. Quant à sa détermination… Il n’a pas fait tout ce chemin, tout ce travail, tous ces progrès pour ne pas se sacrer en l'absence de certains larrons.

Laurent Vergne

Je suis d'accord. Que ce soit par rapport à son statut (numéro 3 mondial, tête de série numéro 2) son CV en Grand Chelem, supérieur (pour Medvedev) voire très supérieur (pour les deux autres) à ses trois derniers rivaux pour le titre, ou ce qu'il a montré cette année à Flushing, Dominic Thiem est l'homme à battre désormais. D'autant que, même s'il n'a battu que des adversaires inférieurs à son rang (contrairement à ce qu'il a pu faire à Melbourne cette année ou à Paris l'an passé), l'autorité dont il fait preuve à chaque sortie justifie de le considérer comme le favori numéro un.

Quel vainqueur serait le plus surprenant ?

Maxime Battistella

Je n'aurais pas misé un kopeck sur la présence de Pablo Carreño Busta dans le dernier carré. Alors l'imaginer vainqueur… Je pensais que Djokovic n’en ferait qu’une bouchée en 8e de finale. Mais le Serbe s’est éliminé tout seul, certes bien agacé par la résistance adverse dans le premier set. Si l'Espagnol avait déjà atteint les demi-finales en 2017 à Flushing, il n'en reste pas moins la grande surprise de cette édition, d’autant qu'il n’avait pas brillé lors du Masters 1000 de Cincinnati. Contre Shapovalov, il a semblé au bord de la rupture physiquement, mais il s’en est sorti. Peut-il refaire le coup contre Alexander Zverev, puis Dominic Thiem ou Daniil Medvedev en finale ? J’en serais bien estomaqué.

Cyril Morin

Pablo Carreño Busta, évidemment. Curieux parcours que celui de l’Espagnol, polymorphe et pas spécialement spécialiste de terre battue. Pour la deuxième fois, il est en demie à Flushing, son meilleur résultat en Grand Chelem. Mais cette fois-ci, c'est au gré de circonstances aussi historiques que surprenantes. La disqualification de Djokovic a ouvert un énorme trou dans son tableau dans lequel il a eu le mérite de s’engouffrer sans se retourner. Il n’empêche, au vu de son tirage au sort initial et de son modeste CV, l'Espagnol constituerait l’une des surprises les plus improbables des dernières années en Majeur.

Laurent Vergne

Parce qu'il est le moins bien classé des quatre, Pablo Carreño Busta est la réponse la plus instinctive. Il possède le moins gros pedigree même si, après tout, il compte désormais deux demies en Grand Chelem, soit pas moins que Zverev. Mais sur l'ensemble de ce tournoi, en scrutant le niveau de jeu des uns et des autres, c'est peut-être la présence de Zverev dans ce dernier carré qui apparait la plus surprenante.

Oui, Carreño Busta a bénéficié de la complicité de Djokovic pour avancer, mais il en avait montré plus en onze jeux contre le numéro un mondial que l'Allemand en cinq matches. Autant à Melbourne, Zverev s'était montré très convaincant pour atteindre les demi-finales, autant cette fois. Le meilleur est peut-être à venir, mais le Zverev que l'on a vu jusqu'ici est loin des standards requis pour gagner un Grand Chelem.

Quelle sera l'affiche de la finale ?

Maxime Battistella

Si vous suivez la logique des deux précédents paragraphes, vous l’aurez compris, je mise sur un duel Zverev-Thiem pour le titre. L'Allemand n’impressionne pas, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais malgré ses hauts et ses bas, ses trous d’air, il ne semble jamais paniquer. J’ai été étonné par sa capacité à se relaxer avant son 3e tour, pourtant repoussé de quelques heures pour des raisons qui le dépassaient, face à Adrian Mannarino. Malmené par Coric, il s'est bien repris alors qu’il aurait craqué il y a deux ans. Comme libéré d’un poids par sa demie à l’Open d’Australie, il semble trouver une régularité dans les résultats, à défaut d’être convaincant dans le jeu. Pour moi, il devrait avoir l’occasion de prendre sa revanche de Melbourne face à Thiem.

Cyril Morin

Zverev-Thiem. Si l’Allemand a renié son jeu, quitte à bafouer l’esprit du tennis en quart de finale face à Coric, il a su s’en sortir en jouant mal. Il paraît que c’est la marque des grands. Dès lors, il me semble encore un cran au-dessus de l’Espagnol qui possède un jeu à même d’enquiquiner l’Allemand sans pour autant lui causer des problèmes XXL. Lui aussi a une belle occasion à saisir et semble être libéré d’une certaine pression. Pour Thiem, ce sera autre chose. Une finale avant l'heure à dire vrai car c’est bien le match le plus excitant de la quinzaine qu’il va disputer en demi-finale face à Daniil Medvedev. Mais parce que l’histoire semble l’avoir désigné comme le 150e, je le vois s’en sortir. Mais l’histoire s’écrit plus qu’elle ne se prédit…

Laurent Vergne

La plus logique ? Thiem - Zverev. La plus surprenante ? Medvedev - Carreño Busta. Histoire de couper la poire en deux, pourquoi pas un duel entre le Russe et l'Allemand ? Même si Thiem est l'incontestable favori, il n'a pas un boulevard face à lui. Medvedev a de solides arguments. Il se sent bien ici et dans les rares moments chauds de sa quinzaine, comme en fin de premier set face à Rublev, il a dégouliné de certitudes. La seconde demi-finale s'annonce aussi explosive qu'indécise mais je crois Medvedev capable de s'offrir une seconde finale consécutive à New York, même si la tâche qui l'attend est immense. Quant à Zverev, sa plus grande force, c'est sa capacité à gagner sans jouer du grand, voire du bon tennis. Et la fatigue de Carreño Busta sera peut-être sa meilleure alliée vendredi.

