Pour la première fois dans l’histoire de l’US Open, la finale s’est jouée au tie-break du cinquième set. Une exception d'autant plus remarquable que le jeu décisif dans la manche décisive a été introduit dès 1970 dans le Grand Chelem américain. C'est donc une première en un demi-siècle d'existence. Et Dominic Thiem a pris une belle revanche sur son histoire personnelle. En quart de finale en 2018, l’Autrichien avait fini par céder au jeu décisif final face à Rafael Nadal. Cette fois, le sort (ou le destin selon les croyances) lui a été favorable.

Aucun joueur n’avait réussi à remonter deux sets de handicap en finale du Majeur américain dans l’ère Open avant lui. Mais Dominic Thiem n’a pas non plus réalisé un exploit inédit, puisque l’Américain Pancho Gonzales y était parvenu en 1949, voici donc 71 ans. En Grand Chelem, le dernier à l’avoir fait n’est autre que l’Argentin Gaston Gaudio à Roland-Garros en 2004. Depuis le début de l'ère Open, il n'y a qu'à Roland-Garros que de tels retournements de situation avaient été vus avant dimanche.

A 27 ans, l’Autrichien est devenu le premier joueur né dans les années 1990 à s’adjuger un Majeur. Après trois échecs en finale à Roland-Garros en 2018 et 2019 ainsi qu’à l’Open d’Australie en 2020, Thiem a donc fini par voir sa persévérance et son abnégation payer. Jusqu'à cet US Open 2020, seuls trois joueurs nés après le 1er janvier 1990 avaient atteint une finale majeure : Thiem, bien sûr, Daniil Medvedev à Flushing aussi l'an passé, et avant eux Milos Raonic, à Wimbledon, en 2016. Zverev les a rejoints à New York, mais Thiem est donc le premier à triompher.