US OPEN - Bianca Andreescu a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle ne participerait pas à l'édition 2020 de l'US Open. Touchée au genou depuis plusieurs mois, la Canadienne tenante du titre est trop juste physiquement pour le Grand Chelem américain.

Bianca Andreescu ne défendra pas son titre à l'US Open. C'était prévisible depuis plusieurs semaines... et c'est officiel depuis ce vendredi soir. "J’ai pris cette décision afin de me concentrer sur mon état physique pour que je puisse être au sommet de ma forme lors de mon retour au jeu. Ma victoire aux Internationaux des États-Unis l’an dernier était le fait saillant de ma carrière jusqu’ici et ça me manquera de ne pas y participer'', a ainsi écrit la Canadienne sur Twitter, touchée à un genou et encore trop juste.

"De nombreux obstacles inattendus ont compromis ma préparation"

"Cependant, j’ai réalisé que de nombreux obstacles inattendus, dont la pandémie de Covid-19, ont compromis ma préparation et m’ont empêché d’atteindre le niveau de jeu que je veux avoir. J’ai hâte de bientôt retrouver mes adversaires sur le terrain", a-t-elle ajouté, forcément déçue de devoir annoncer la nouvelle. Andreescu, 6e au classement WTA, n'a plus rejoué depuis octobre dernier.

La Française Fiona Ferro, qui vient de remporter le tournoi de Palerme, première épreuve du circuit après cinq mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus, a également déclaré forfait pour l'US Open, qui se déroulera du 31 août au 13 septembre. Ashleigh Barty et Elina Svitolina ne seront également pas de la partie. Chez les hommes, Rafael Nadal a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se rendrait pas à Flushing Meadows cette année.

