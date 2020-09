C'est avec près de trois heures de retard que la rencontre a pu débuter sur le Louis-Armstrong Stadium. La Fédération américaine (USTA) a expliqué qu'il résultait d'"un dialogue mené" avec le Département de la santé de l'Etat de New York à propos d'Adrian Mannarino, qui est sous surveillance rapprochée et à l'isolement pour avoir fait partie des joueurs ayant côtoyé Benoît Paire, testé positif au coronavirus et exclu du tournoi. Mais le match entre a finalement bien eu lieu entre le Français et Alexander Zverev et l'Allemand a finalement fait respecter son rang de tête de série numéro 5 de cet US Open en quatre sets (6-7, 6-4, 6-2, 6-2).