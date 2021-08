Flushing Meadows a eu droit à du grand Benoit Paire dans l’attitude, moins dans le niveau de jeu. S’il n’a pas démérité, surtout au vu de sa situation il y a encore quelques mois, le Français (49e mondial) est tombé sur un os, lundi, au premier tour de l’US Open face à Dusan Lajovic (numéro 40 à l’ATP). Une défaite en quatre sets pour Paire (6-3, 7-5, 2-6, 6-4), qui quitte New York alors que ses performances des dernières semaines laissaient présager une plus longue aventure américaine.

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant d’assister aux premiers jets de balles et de raquette de la part de la nouvelle égérie de Celio. Déjà dans le premier set, la frustration émanant du Tricolore s’accordait parfaitement avec une sorte de nonchalance trop souvent liée à l’Avignonnais. Mais poussé par une petite cohorte de supporters français, Benoit Paire s’est repris.

Paire a (encore) craqué

US Open Attention en face : Paire envoie sa raquette dans le filet lors d'un service IL Y A 2 HEURES

Après avoir presque réussi à arracher la deuxième manche, il a finalement concrétisé sa hausse de niveau de jeu dans le troisième acte en se l’adjugeant avec la manière (6-2). Un ultime bras de fer à 3-3 dans le quatrième set a eu raison des espoirs du Français, breaké, qui n’a ensuite rien pu faire pour réaliser un come-back inespéré, malgré des statistiques qui reflètent un match plus serré que le score ne le laisse penser : 15 aces pour Paire, deux fois plus de points gagnants que son adversaire (56 contre 26) et 80% de points gagnés derrière sa première balle.

Point de pénalité, insultes lancées à un spectateur : Benoît Paire en mode craquage

Paradoxalement, le regain d’énergie (et de concentration) du Français est survenu en fin de deuxième set, à la suite d’une prise de bec avec l’arbitre, à propos de spectateurs, selon lui, trop peu discrets pendant les points. Scandalisé, Benoit Paire s’en est d’abord pris au parasol qui abritait son banc, écopant à cette occasion d’un point de pénalité, avant d’opter pour un langage très fleuri envers le spectateur à l’origine de l’énervement de l’ex 18e joueur mondial.

Finalement, le showman de l'Hexagone se retire en laissant une image plus habituelle que surprenante, même si plusieurs points auraient pu le relancer dans une partie, sur le papier, à sa portée. Au prochain tour, Dusan Lajovic rencontrera, lui, l'Allemand Peter Gojowczyk, tombeur d'Ugo Humbert en cinq sets.

US Open Un service raté et Paire a (une première fois) craqué IL Y A 2 HEURES