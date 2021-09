Alcaraz, l'acte de naissance. Âgé d’un peu plus de 18 ans, l’Espagnol s’est offert le plus beau succès de sa carrière en venant à bout de Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial, au terme d’un match dingue, au tie break du 5e set (6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6), dans la nuit de vendredi à samedi en France. Devant un public en fusion et au bout d’un impressionnant combat de 4h06, le compatriote de Rafael Nadal s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en 8e de finale d’un Grand Chelem et confirme les immenses espoirs placés en lui. Un duel de surprises l’attend désormais face au qualifié Peter Gojowczyk.

Il n’est pas donné à tout le monde de dépasser en précocité l’immense Rafael Nadal. Mais Carlos Alcaraz est un joueur spécial, une pépite qui, à 18 ans et 130 jours, vient de se parvenir pour la première fois en deuxième semaine d’un Grand Chelem, soit un peu plus tôt que le Taureau de Manacor, qui l’avait fait à 18 ans et 7 mois. Surtout, le 55e joueur au classement ATP a livré un match dantesque face à Tsitsipas, le joueur le plus en forme cette saison derrière Novak Djokovic.

60 coups gagnants pour Alcaraz

D’entrée, Alcaraz a donné le ton, breakant par deux fois Tsitsipas pour mener 4-0, dans un mélange de puissance, d’explosivité, et de créativité, qui a laissé un Grec d’abord fantomatique sans voix. Si celui-ci est revenu à 4-3, il a dû lâcher le premier set, saoulé de coups par un jeune homme à peine majeur mais déjà très mature dans son jeu, et qui a régalé un public totalement acquis à sa cause avec ses 60 coups gagnants.

