Alexander Zverev ne perd plus un match de tennis. Titré champion olympique du simple lors des Jeux de Tokyo, vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati et désormais quart de finaliste de l'US Open, le 4e mondial est sur la série la plus impressionnante de sa carrière. Et la plus longue surtout. Celle-ci est désormais de 15 victoires consécutives, onze au meilleur des trois manches, sa spécialité, et quatre au meilleur des cinq manches. A l'US Open, il n'a perdu qu'un petit set en quatre apparitions. Et encore, c'était face à un Jack Sock stratosphérique.

Alexander Zverev n'a pas roulé sur tous ses adversaires non plus, mais il affiché un niveau moyen nouveau pour lui. En 8e de finale, l'Allemand, perfectible dans les deux premiers sets, a impressionné dans sa gestion des moments forts, en atteste sa prestation en toute fin de 3e set, ainsi que dans le jeu décisif de celui-ci, où il a endigué la révolte d'un danger comme Jannik Sinner. Comme si le Zverev imparfait aperçu sur le circuit depuis six ans avait disparu pour une version plus sûre d'elle. L'humain a laissé place au robot.

"Je suis heureux d'en être là où je suis, je le suis également avec le déroulé des événements jusqu'ici et comment tout s'est déroulé lors des derniers mois. Je suis en quart de finale. Mais à partir de maintenant, les matches seront difficiles", a souri l'Allemand, qui en est désormais à huit deuxièmes semaines de rang, dont cinq apparitions en quarts de finale.

Zverev ne réfléchit plus avant de frapper la balle

Être en confiance, ça change tout. En tennis, quand la tête va, ça permet surtout de jouer relâché. Zverev s'appuie sur cet état de relâchement pour surprendre et plus tenter dans l'échange depuis plusieurs semaines. En plus de ça, la version de 2021 fait ça quand ça compte. Avant de défier Lloyd Harris dans un quart de finale où il va partir largement favori, le longiligne droitier a trouvé l'équilibre sur tous les plans : tête, corps, tennis. A tel point qu'il fait systématiquement le bon choix quand il frappe une balle, le bonheur absolu pour un joueur de tennis.

"Oui, je pense qu'être en confiance m'aide à frapper des gros coups lors des moments clés des rencontres. Ils semblent plus naturels", a reconnu Zverev, avant d'expliquer pourquoi il frappait aussi bien dans les moments importants : c'est une question de feeling. "Ce que je veux dire, c'est qu'on ne réfléchit pas à deux fois avant de frapper, ce qui pourrait être le cas dans d'autres situations. Sur le court, il ne faut pas réfléchir sur ce qu'on va faire avant de le faire. Vous faites ce qui vous vient à l'esprit en premier. Car si on commence à trop réfléchir, on n'aura pas le temps de le faire pendant tout un match. Tout arrive en une demi-seconde. Je pense que quand un joueur commence à trop réfléchir, vous pouvez le voir. Le tennis c'est un sport naturel, un sport de feeling également. Ce que vous ressentez sur le moment est une bonne décision."

Une première balle qui carbure à New York

Zverev le répète, il est un joueur de tennis comblé depuis de longs mois. Beaucoup plus fiable qu'avant, son service lui ouvre désormais un champ des possibles très important en match. Son passage à Tokyo a permis de serrer le dernier boulon d'une machine qui partait dans tous les sens. Désormais, il peut compter sur une première balle très solide. Depuis le début de l'US Open, il tourne à une moyenne de 71,5% de premières balles passées, pour 62 aces (une moyenne de 15 par match).

"A Tokyo tout a fonctionné subitement. A Wimbledon, j'ai eu un très mauvais match au service contre Félix Auger-Aliassime (en 8e de finale, ndlr). C'est pour cela que j'ai perdu ce jour-là", a expliqué le champion olympique. " Depuis Tokyo, cela s'est amélioré, mais ça peut être encore mieux, évidemment. Comme je l'ai déjà dit, le service est le coup sur lequel je passe le plus de temps. C'est le coup que je pratique le plus. Je suis quelqu'un qui a besoin de cette répétition et je sens que ça commence à bien marcher sur les courts en ciment."

Notre consultant Boris Becker est d'ailleurs allé en ce sens pour Eurosport. "Le service de Zverev est une arme massive." Pour notre autre consultant, Mats Wilander, la confiance prise par l'Allemand avec son engagement va l'aider à performer en Grand Chelem. "Avec un service comme ça, en plus de son momentum actuel, il va pouvoir se reposer sur lui et ne pas trop perdre d'énergie sur le service adverse. Car il va réussir à garder son service la plupart du temps."

Le Suédois va plus loin. Il voit en Zverev, le joueur, combiné à sa confiance engrangée depuis des semaines, une vraie menace pour le reste des prétendants à la victoire finale. "Je pense que beaucoup de joueurs ont peur de Sascha car il sert tellement bien. Sur la durée, il va être injouable, il ne fait plus autant de doubles fautes. En plus de ça, il bouge bien, il ne semble pas fatigué. Je pense qu'il est un cauchemar absolu pour n'importe qui en ce moment."

