Il a tout tenté, mais l'obstacle était bien trop grand. Malgré une prestation intéressante et quelques superbes fulgurances, Richard Gasquet a logiquement été éliminé par Daniil Medvedev au 1er tour de l’US Open (6-4, 6-3, 6-1) en 1h57, lors d’un match achevé sur les coups d’1h du matin à New York et qui a clôturé la night session de la première journée.

Sur l'immense stadium Arthur-Ashe permettant au joueur russe de pouvoir reculer encore plus qu’il aime à le faire en temps normal, Gasquet, se sachant sans doute pour sa part un peu court physiquement, avait opté pour une stratégie très claire (et moins habituelle chez lui) : l’attaque tous azimuts.

Gasquet a fait le match pendant deux sets

US Open Duel d'anthologie et grosse polémique, Tsitsipas et Murray ont lancé la quinzaine IL Y A UNE HEURE

On avait ainsi rarement vu le Français prendre autant le filet d’assaut, avec d’ailleurs une certaine réussite. Face aux lobs et aux passings affûtés du numéro deux mondial, cela a débouché sur un spectacle plaisant. Problème pour Richard : il avait face à lui un Medvedev impérial au service, se servant de cette arme comme d’un bouclier parfait avant de finir par trouver la faille dans les offensives adverses.

En tout et pour tout, Gasquet n’a eu que deux balles de break du match, alors que le Russe servait pour le gain du 2e set. En vain. Derrière, il a plongé physiquement, encaissant au 3e set un 6-1 rendant l’ensemble du score assez sévère eu égard à la physionomie des deux premiers actes. Mais telle est la réalité du très haut niveau, que Richard Gasquet, à 34 ans, a de plus en plus de mal à tutoyer, du moins sur la durée d’un match.

Finaliste du tournoi en 2019, le numéro deux mondial retrouvera au deuxième tour l’Allemand Dominik Koepfer, tombeur en cinq sets d’un autre Français, Quentin Halys.

US Open Murray ne décolère pas : "Il prend 20 minutes pour aller aux toilettes" IL Y A UNE HEURE