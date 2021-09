Novak Djokovic n'est d'ordinaire pas le plus mauvais client lors des interviews d'après-victoire, bien au contraire. Il a d'ailleurs encore une fois été plutôt affable après son succès face à Matteo Berrettini (5-7, 6-2, 6-2, 6-3), synonyme de qualification pour les demi-finales de l'US Open, dans la nuit de mardi à mercredi. Jusqu'à ce que Patrick McEnroe, le préposé à ces interviews à New York, ne lui pose une dernière question sur le challenge historique qui l'attend au bout de ses deux prochains matches, en référence bien sûr au Grand Chelem historique que le Serbe pourrait boucler en cas de succès.

Là, le visage du n°1 mondial, radieux quelques instants auparavant, s'est soudainement assombri. Il a alors coupé net son interlocuteur avant même que celui-ci n'ait pu finir de poser sa question. "Je me concentre uniquement sur le prochain match. Le reste, je ne veux pas y penser, je ne veux pas en parler !" a-t-il sèchement rabroué le frère cadet de John McEnroe, avant de prendre ses cliques et ses claques.

"J'espère que Patrick ne m'en tient pas rigueur."

Quelques minutes après, en conférence de presse, le Serbe s'est expliqué sur cette attitude inhabituellement cavalière pour lui. "On n'arrête pas de me poser la question (sur l'histoire, Ndlr) ce qui est compréhensible. Mais j'en ai marre d'y répondre, a-t-il expliqué aux journalistes. J'ai déjà répété des millions de fois que j'étais au courant de l'enjeu historique, lequel bien sûr me motive énormément. Mais si je commence à trop y penser, je vais me griller mentalement. Je veux simplement revenir aux basiques et me focaliser uniquement sur mon prochain match. C'est la raison pour laquelle j'ai coupé Patrick. J'espère qu'il ne m'en tient pas rigueur."

Objectif prochain match pour Novak Djokovic, donc. En l'occurrence, une demi-finale de l'US Open contre Alexander Zverev. Tout le reste n'est qu'histoire et littérature…

