1er tour : En douceur

Adversaire : Richard Gasquet (France)

Score : 6-4, 6-3, 6-1

Durée : 1h57

On doutait de la capacité de Richard Gasquet à inquiéter Daniil Medvedev et on avait raison. Le Russe a géré son entrée en lice en vieux briscard, accélérant quand il le fallait (à 5-4 en sa faveur dans la première manche, à 4-2 dans la deuxième) avant de dérouler dans un ultime set remporté en moins d'une demi-heure (6-4, 6-3, 6-1). Efficace au service, brillant quand il a dû défendre de rares balles de break (deux), le numéro 2 mondial n'a laissé aucune chance à Gasquet. Ce jour-là, il faisait chaud et humide à New York et Medvedev a bien fait de ne pas traîner.

2e tour : À l'économie

Adversaire : Dominik Köpfer (Allemagne)

Score : 6-4, 6-1, 6-2

Durée : 1h48

Vous avez aimé le Daniil Medvedev du premier tour ? Celui du second est une copie quasi-conforme. Ce break concédé sur la seule possibilité du match pour Koepfer en milieu de premier set mis à part, la tête de série numéro 2 a déroulé sur un court Arthur-Ashe couvert en cette journée pluvieuse à Flushing Meadows. Face à un Allemand très peu dangereux, Medvedev a même fait le spectacle avec cette volée jouée après s'être, semble-t-il, arrêté. Un réflexe qui a ravi le Ashe et un nouveau match à moins de deux heures pour le Russe qui n'a pas manqué de le souligner après la partie.

3e tour : Un premier set parfait

Adversaire : Pablo Andujar (Espagne)

Score : 6-0, 6-4, 6-3

Durée : 1h56

Ce n'était pas la tête de série la plus dangereuse prévue sur le parcours de Daniil Medvedev mais Marin Cilic (N.30) a manqué le rendez-vous du troisième tour avec le Russe en chutant dès le premier tour face à Philipp Kohlschreiber, lui-même vaincu par Pablo Andujar dans la foulée. L'Espagnol a vécu un enfer dans le premier set, ne marquant que cinq points (contre 24 à son adversaire) et ne réussissant aucun coup gagnant pour un 6-0 cinglant. La suite fut plus accrochée mais Medvedev a joué à sa main, claquant même quelques coups somptueux qu'Andujar a applaudis. Bref, Medvedev est très bien dans son tournoi.

8e de finale : Pour la première fois sous les 1h45

Adversaire : Daniel Evans [N.24] (Grande-Bretagne)

Score : 6-3, 6-4, 6-3

Durée : 1h43

On a fait plus difficile pour un huitièmes de finale de Grand Chelem. Daniel Evans a beau être tête de série (N.24), il n'était pas l'adversaire le plus probable du Russe, celui-ci étant Grigor Dimitrov (N.15) et il ne faisait pas le poids face à un Daniil Medvedev dont l'objectif minimal était la finale. Après avoir concédé, huit, sept et sept jeux en première semaine, le numéro 2 mondial baisse en régime et en lâche dix à Evans. Reste que comme face à Andujar, Medvedev n'a concédé qu'un break sur l'ensemble de la partie. Plus imprécis (20 fautes directes) mais surtout spectaculaire (43 coups gagnants), Medvedev avance tranquillement.

Quart de finale : Un set perdu, enfin un match accroché

Adversaire : Botic van de Zandschulp (Pays-Bas)

Score : 6-3, 6-0, 4-6, 7-5

Durée : 2h23

C'est peu dire que Botic van de Zandschulp n'était pas attendu à ce niveau de la compétition. Qualifié et 117e mondial, le Néerlandais a fait sa place dans les deux premiers sets expédiés en une heure et une minute par un Medvedev bien décidé à ne pas se laisser surprendre. Chose finalement faite en milieu de troisième manche quand "BVZ" a breaké son adversaire pour aller chercher le set. Un autre match commençait alors et il a fallu à Daniil Medvedev d'user de toute son expérience pour faire craquer son adversaire. Van de Zandschulp finissait par céder son engagement sur l'ultime jeu de la partie. Une piqûre de rappel pas superflue pour Medvedev.

Demi-finale : Objectif atteint

Adversaire : Félix Auger-Aliassime [N.15] (Canada)

Score : 6-4, 7-5, 6-2

Durée : 2h04

Les trois sets ne rendent pas grâce à l'adversité proposée par Félix Auger-Aliassime dans cette demi-finale, la première pour lui. Medvedev jouait lui son quatrième match pour une finale de Grand Chelem. Une différence énorme qui a joué sur l'issue de la rencontre puisque si la première manche fut assez linéaire dans son déroulé, "FAA" a mené 5-2 dans la seconde. Le Russe prouve que son niveau plancher lui permet désormais de prendre le meilleur sur des joueurs moins bien classés que lui. Il jouera, après 2019, une deuxième finale à Flushing Meadows, et après l'Open d'Australie 2021, une troisième finale en Grand Chelem. Comme à Melbourne, il y retrouvera Djokovic.

