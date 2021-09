Le pourquoi du comment

Viriginia Wade a donc trouvé son héritière. Quarante-quatre ans après son triomphe à Wimbledon, une Britannique a à nouveau trouvé la clé du succès en Grand Chelem. Avant le début de cet US Open, il était plus que difficile de l'envisager : Heather Watson, 64e mondiale, était la représentante de la Grande-Bretagne la mieux classée alignée au 1er tour, les trois autres sortaient des qualifications. Et pourtant, Emma Raducanu, du haut de ses 18 ans, a réalisé l'impensable. Et pas n'importe comment : 10 matches, 10 victoires, 20 sets gagnés, 0 perdu.

De bout en bout, durant presque trois semaines (qualifs comprises), la 150e joueuse mondiale aura marché sur la concurrence. L'aventure folle qu'elle vient de vivre relève du conte de fées. Il a fallu le voir pour y croire, et Raducanu en aura mis plein la vue à tout le monde jusqu'au bout. Et le plus fort dans ce constat, c'est qu'une fois les premiers tours passés, plus la pression et l'enjeu ont augmenté, plus elle a semblé maîtriser ce qu'elle faisait. La finale de samedi en est d'ailleurs l'exemple le plus marquant.

US Open Le parcours de Djokovic : Souvent touché, jamais coulé, "Nole" est en mission à NY IL Y A 6 MINUTES

Raducanu plus forte que Fernandez et la pression : son acte de naissance en vidéo

La jeune Britannique a montré qu'elle n'était pas insensible à l'événement et à sa portée, les nombreux coups d'œil inquiets à son clan et quelques gestes de frustration devant la résistance de Leylah Fernandez ne trompaient pas. Mais alors qu'elle aurait pu peu à peu perdre le fil, Raducanu, qui n'a pas tout le temps joué le feu, n'a jamais non plus laissé ses émotions la submerger. Après chaque coup dur, elle a su réagir, à l'image de ce débreak immédiat en début de deuxième set alors que le match, très tendu, pouvait évidemment tourner.

Sa force aura été jusqu'au bout, malgré un certain déchet par moments, de suivre une tactique simple mais diablement efficace : d'abord, une agressivité perpétuelle dès les premières frappes de balle, et notamment à la relance, qui lui a permis de diriger la majorité des échanges. Ensuite, elle n'a pas hésité à jouer dans le replacement adverse, notamment le long de la ligne pour aller chercher la gauchère Fernandez fréquemment plein coup droit pour la surprendre. Qu'importe la tension et la dynamique de la partie, elle aura su se raccrocher à ses principes et à des schémas clairs. Une preuve assez sidérante de maturité à son âge. Jusqu'au bout, elle a su ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait.

Le moment-clé

Il y en a eu plusieurs, comme le break sur un coup droit gagnant long de ligne qui a offert le premier set à Raducanu. Mais à ce stade précoce de la carrière de la Britannique, difficile de ne pas mettre l'accent sur son sang-froid en fin de match. Alors qu'elle n'avait pas pu (su ?) concrétiser deux balles de match à la relance à 6-4, 5-2, elle s'est retrouvée sous une extrême pression quand elle a dû servir pour aller chercher cet US Open.

Dans ce dernier jeu, elle a tout connu. Elle est ainsi tombée, s'écorchant la jambe, ce qui a nécessité un temps mort médical alors même qu'elle devait défendre une balle de débreak. Elle a ensuite résisté à la furia de Fernandez qui n'avait plus rien à perdre et lâchait tous ses coups, sauvant au passage une seconde balle de débreak au combat. Enfin, elle a pris son destin en main d'un ultime ace extérieur ébouriffant. Comme une championne.

Un ace pour finir : la balle de titre expéditive de Raducanu pour un exploit historique

Le coup du match

Les deux jeunes femmes ont produit, malgré la tension, un tennis plaisant et quelques échanges à haute vitesse. Raducanu a allié style et efficacité pour aller chercher le break décisif dans le second set : choisissant le bon côté sur une approche adverse, elle a décoché un passing de coup droit-réflexe meurtrier. Voyez plutôt.

Le passing qui met tout le monde d'accord : Raducanu a réalisé le coup de la finale

La fiche

STATS RADUCANU FERNANDEZ Points gagnés 80 68 Aces 2 2 Doubles fautes 2 5 Pourcentage 1re balle 69 % 58 % Réussite 1re balle 67 % 56 % Réussite 2de balle 45 % 45 % Balles de break 4/18 2/9 Coups gagnants 22 18 Fautes directes 25 26

La stat de Jeu, Set et Maths

Avant cet US Open, Emma Raducanu n'avait jamais disputé la moindre finale sur le circuit principal. La voici désormais auréolée d'un titre en Grand Chelem ! Elle devient la première joueuse à remporter l'US Open tout en ayant un palmarès vierge. Tous tournois du Grand Chelem confondus, la Britannique est la 5ème joueuse depuis le début de l'ère Open à remporter son titre sur le circuit WTA lors d'un tournoi du Grand Chelem :

Open d'Australie 1978 : Chris O'Neil

Open d'Australie 1979 : Barbara Jordan

Roland-Garros 2017 : Jelena Ostapenko

Roland-Garros 2020 : Iga Swiatek

US Open 2021 : Emma Raducanu

Henin sur Raducanu : "Un succès inexplicable, une suite impossible à prévoir"

La décla

Malgré ses larmes et son immense déception, Leylah Fernandez a su prendre une hauteur remarquable au moment de conclure son discours de finaliste sur ces mots :

"Je sais que ce jour (le 11 septembre, NDLR) est particulièrement dur pour New York et les Etats-Unis. Je veux juste dire que j'espère pouvoir être aussi forte et aussi résiliente que New York l'a été lors des 20 dernières années. Merci de m'avoir toujours soutenue, de m'avoir encouragée, je vous aime et espère vous revoir l'année prochaine." Le court Arthur-Ashe n'a pas manqué de lui répondre par une ovation.

La question : Emma Raducanu a-t-elle réalisé l'exploit le plus improbable de l'histoire du tennis ?

Flushing Meadows a peut-être consacré la naissance d'une championne pour les années à venir, mais une chose est sûre : quoi que lui réserve l'avenir, Emma Raducanu aura fait sensation lors de cette édition 2021, et bien plus encore. Rien que dans les faits, au-delà même de l'analyse de sa trajectoire quasi-météoritique, la Britannique a écrit l'histoire du jeu sur ce tournoi en devenant la première (tableaux féminin et masculin confondus) à gagner un titre du Grand Chelem en sortant des qualifications.

Autre constat marquant, elle a réalisé cet exploit alors qu'elle ne pointait qu'à la 366e place mondiale fin mai. Lundi, elle sera aux portes du Top 20 (23e), une ascension qui frôle avec le paranormal. Il n'y a pour ainsi dire aucun destin qui soit réellement comparable au sien, du moins récemment. La percée extraordinaire d'un Aslan Karatsev à l'Open d'Australie en début d'année, demi-finaliste issu des qualifs pour son premier grand tableau en Grand Chelem, est peut-être le fait d'armes qui s'en rapproche le plus.

Emma Raducanu - US Open 2021 Crédit: Getty Images

Néanmoins, le Russe avait, à 27 ans, déjà roulé sa bosse sur le circuit secondaire, une expérience de nature à l'aider dans la gestion de ses émotions. Et Emma Raducanu est, elle, allée au bout de son aventure, qui plus est sans perdre le moindre set, ce qui donne à son tournoi une allure encore plus surréaliste. L'absence de patronne incontestable et la hiérarchie fluctuante du circuit féminin lui ont sans doute quelque peu facilité la tâche.

Il n'en reste pas moins que de maintenir cette qualité de jeu, cette lucidité tactique et cette solidité mentale sur 10 matches consécutifs, sans grosse baisse et sans véritable référence, mis à part son huitième de finale à Wimbledon a quelque chose de sidérant. Son prochain défi sera d'afficher ce niveau de performance avec régularité pour devenir, pourquoi pas, une des figures marquantes du circuit WTA dans les années à venir. Mais ça, c'est une autre histoire.

US Open Le parcours de Medvedev : Un set perdu et une maîtrise constante IL Y A 7 MINUTES