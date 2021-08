Au lendemain de la victoire sous haute tension de Stefanos Tsitsipas face à Andy Murray à l’US Open, la polémique née des "Toilet break" à répétition (et à rallonge) du numéro trois mondial continue de faire parler. Si Alexander Zverev en a remis une couche à la charge du Grec, ce dernier a revanche trouvé un avocat en la personne de l’Américain Reilly Opelka.

Après sa victoire tranquille au premier tour face au Sud-Coréen Soowoo Kwon (7-6, 6-4, 6-4), le géant américain a estimé que l’ampleur prise par la polémique devenait "ridicule". Et il a estimé que les medias en étaient largement responsables.

"Je comprends que cette histoire fasse les choux gras de la presse parce que le tennis est chiant et les medias tennis sont terriblement nuls, a attaqué bille en tête le récent finaliste du Masters 1000 de Toronto. Il fait très chaud et humide et tous ceux qui, comme certains journalistes, n'ont jamais mis les pieds sur un terrain de tennis ne tiendraient pas 30 minutes dans un tel environnement. D'autant qu'on boit beaucoup, donc il n'est pas anormal de devoir aller aux toilettes."

US Open Carreno Busta - Cressy - Highlights US Open IL Y A 42 MINUTES

Opelka a expliqué qu'il était lui aussi coutumier des longues pauses toilettes, sans que cela n’ait pour but de gêner son adversaire : "Simplement, le temps de changer mes chaussettes, mes chaussures, mes semelles, mon short, mon tee-shirt, tout cela peut prendre cinq ou six minutes. Ensuite il faut le temps de revenir sur le terrain. Je ne connais pas personnellement Tsitsipas mais ça m’étonnerait fortement qu’il reçoive du coaching pendant ses pauses. Moi, je suis contre le coaching mais si je prends une pause, c’est simplement parce qu’il fait chaud et humide. Ceux qui ne comprennent pas ça n’ont pas la moindre idée de ce que peut être la vie d’un athlète professionnel."

Une position qui ne semble toutefois pas être partagée par tous les joueurs si l’on en croit les révélations de Murray sur les discussions actuellement menées au sein du Conseil des joueurs de l’ATP pour limiter le temps des pauses.

Trois come-backs et un déclic en 2021 : Opelka a vécu une semaine folle à Toronto

US Open Purcell - Sinner - Highlights US Open IL Y A UNE HEURE